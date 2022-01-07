欣興去年營收首衝破千億元 年增18.9%

欣興 (3037-TW) 全力擴充 ABF 產能，在市場高度需求下，進一步推升營收走高，欣興 2021 年全年營收首度突破 1000 億元，達 1045.63 億元，年增 18.97%；而盤點 2021 年營收，欣興與臻鼎 - KY(4958-TW) 同步並列年營收衝破 1000 億元的 PCB 廠。

欣興今 (7) 日公布 2021 年 12 月營收，仍維持在百億元水準，達 102.39 億元創次高，月減 0.35%，年增 38.53%，第四季營收以 305.64 億元，續創新高，季增 8.6%，年增 35.38%。

臻鼎 - KY 2021 年 12 月營收達 207.68 億元，月增 7.3%，年增 9.1%，第四季營收 564.43 億元，創新高，季增 35.62%，年增 2.25%；累計 2021 年全年營收 1550.23 億元，創新高，年增 18.09%。

目前 IC 載板市場仍存有供給缺口，欣興董事長曾子章認為，2022 年載板供需還是緊張，缺口約有 2 成，供需吃緊的市況，將到 2026 年才有望獲得舒緩。

曾子章認為，興建一座新廠需時 2-3 年，隨著新產能的逐步開出，2023 年開始逐年供需缺口小幅縮小，直到 2026 年才舒緩。

欣興也持續加碼投資擴充包括 ABF 載板生產，規劃從 2019 年到 2023 年資本支出總金額額共有 1049 億元，其中 85% 投資擴充 IC 載板，而今年資本支出 360 億元，將是近 5 年最高，欣興已決議增加 126.79 億元，使總投資金額型增加到 1175 億元，明年資本支出將由 297.3 億元增加到 358.58 億元，逼近今年水準。

欣興後續載板產能擴產規劃，在市場需求仍殷切下，可望持續帶動營收與獲利走揚，包括楊梅新廠 2022 年持續開出、2023 上半年滿載生產，山鶯 S1 廠預計 2022 年下半年恢復正常產出，山鶯新廠土建完成，光復新廠也已啟動土建工程。

欣興 2021 年前三季稅後純益 82.26 億元，年增 1.41 倍，每股純益 5.6 元；依照欣興規劃，投資桃園揚梅新廠 300 億元是在台灣最大規模，今年下半年將導入 ABF 高階成熟產品。

臻鼎 - KY 2021 年啟動 4 座新園區建設，在高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組組裝生產線，中國大陸深圳禮鼎園區則投資 IC 載板 (ABF)，大陸淮安第三園區投資高階 HDI(含 MSAP) ，以及大陸秦皇島禮鼎園區投資 IC 載板 (BT) ，市場估，臻鼎新開產能將在 2023 年陸續加入營運。