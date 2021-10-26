ABF載板出貨挹注 欣興前三季稅後純益年增1.41倍 EPS 5.6元

HDI 及 ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (26) 日公布最新財報，第三季稅後純益為 42.15 億元，季增 1.31 倍，年增 1.64 倍，單季每股純益 2.87 元，累計 2021 年前三季稅後純益為 82.26 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 5.6 元。

亞系外資預估，欣興產能開出推升獲利成長，預估 2021 年每股純益 7.52 元，年增 1.01 倍，明年將賺回超過 1 個股本，每股純益 10.99 元，2023 年預估每股純益超過 15 元，並將欣興的目標價由 190 元調高到 220 元。

欣興第三季營收 281.45 億元，毛利率為 24.13%，季增 4.78 個百分點，年增 9.59 個百分點，第三季稅後純益為 42.15 億元，季增 1.31 倍，年增 1.64 倍，單季每股純益 2.87 元。

欣興前三季營收 739.98 億元，毛利率 20.54%，年增 5.8 個百分點，稅後純益為 82.26 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 5.6 元。

依欣興規劃，投資桃園揚梅新廠 300 億元爲在台灣最大規模，新廠今年下半年將導入高階成熟產品，進行作業線的人機熟悉訓練，2022 年導入新產品生產，預計 2023 年桃園揚梅新廠全面滿載生產。

欣興董事長曾子章在先前股東會後強調，第四季業績成長幅度將較今年各季都將顯著成長，就接單來看，2021 年下半年業績將高於上半年，到 2022 年，未來幾季業績也醞釀一路走高，隨著楊梅新廠明後年陸續加入，整體投資涵蓋到 2025-2026 年，預期營運逐年成長到 2026 年都沒有問題。