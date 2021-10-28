蘋果供應鏈近九成承諾100%再生能源 新增欣興、TPK等逾60家企業

蘋果朝 2030 年碳中和目標邁進，周三 (27 日) 宣布新增逾 60 家供應鏈廠商響應使用 100% 再生能源，如今已占供應量約九成，新增企業當中，台廠包括 TPK-KY(3673-TW) 和欣興電子 (3073-TW)。

根據蘋果新聞稿，「供應商清潔能源方案」的企業目前共 175 家，占整體近九成。

和 3 月上次發布新聞稿相比，蘋果 (AAPL-US) 這回增加 60 多家供應鏈廠商，不只 TPK-KY(3673-TW) 和欣興電子 (3037-TW)，還有南韓電池製造商三星 SDI、LG 旗下能源公司 LGES，以及浦項鋼鐵 (Posco)。

日企共 11 家，包括 JDI、UACJ、 Alps Alpine、廣瀨電機 (Hirose) 等。亞洲以外則有英飛凌 (Infineon)、威騰電子 (WDC-US) 等。

響應蘋果碳中和的許多是亞洲領導廠商，如台積電、和碩、鴻海、SK 海力士、比亞迪等。他們承諾使用 100% 再生能源來製造零件和組裝蘋果產品，

蘋果表示，這些企業都參與 iPhone 和 Mac 電腦的終端產線，而且有許多也把再生能源擴大應用在其他客戶的產品上。不過，如果供應商節能減碳的腳步太慢，可能要擔心失去蘋果的業務。

聯合國 COP26 氣候峰會，預定下周一在英國格拉斯哥登場。目前聯合國的碳中和目標是 2050 年達成，而蘋果的 2030 年目標代表領先 20 年。