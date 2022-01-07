筆電出貨旺 廣達去年營收創三高 緯創寫單月單季新猷

組裝代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 今(7) 日公布營收，廣達在筆電需求強勁、平均單價提高下，去年 12 月營收衝上 1.13 兆元寫新猷，第四季、全年筆電出貨、營收同步改寫歷史新高，緯創也在整體產品組合優化、出貨成長帶動，去年 12 月營收達 960.78 億元，帶動第四季單季營收達 2625.2 億元，雙雙創高。

廣達 (2382-TW)

廣達 12 月營收連三個月站穩千億元，達 1247.46 億元，月增 10.2%、年增 13.6%，創下歷史單月新高紀錄，第四季營收 3386.35 億元，季增 29.5%、年增 11.7%，去年全年營收達 1 兆 1294.55 億元，年增 3.5%，單月、單季、全年同步刷新歷史新高。

出貨方面，廣達去年 12 月筆電出貨達 680 萬台，月減 2.86%、年減 4.23%，第四季出貨 1990 萬台，季增 14.37%、年增 1.02%，去年全年出貨 7530 萬台、年增 25.92%，單季、全年出貨也同步創高。

廣達表示，第四季供應鏈缺料問題仍在，但 11、12 月有部分遞延訂單順利出貨，加上產品平均單價 (ASP) 提高，因此助推營收創下歷史新高，去年全年筆電、伺服器均維持雙位數成長，符合預期。

展望今年，廣達指出，去年第四季仍有部分訂單未滿足，將遞延至本季出貨，認為筆電出貨將淡季不淡，季衰退幅度將小於往年水準，但整體供應鏈仍面臨缺料、貨運塞港物流、變種病毒等不確定性因素。

廣達對今年筆電出貨續以優於產業平均為目標，伺服器同樣看好 5G、AI、雲端應用持續擴展下，維持雙位數成長目標，廣達董事長林百里日前也透露，今年訂單也比去年多很多，部分客人下單甚至從過去一年拉長到兩年，對營運樂觀。

緯創 (3231-TW)

緯創去年 12 月營收達 960.78 億元，月增 11.5%、年增 30.7%，第四季營收則達 2625.2 億元，季增 19.1%、年增 12.9%，單月、單季均創下歷史新高紀錄，累計去年全年營收則達 8611.5 億元，年增 1.9%。

出貨方面，緯創 12 月筆電出貨達約 270 萬台、月增 8%，為近年單月新高，桌機、顯示器則各出貨 87 萬台、160 萬台，月增幅達 2.35%、23.08%，緯創表示，12 月在採購追料、庫存管理、整體產品組合較佳下，出貨表現優於預期，連帶第四季營運攀上去年高峰。

統計去年第四季緯創筆電出貨達 750 萬台，季增 13.64%、年增 17.19%，桌機、顯示器則各出貨 242 萬台、430 萬台，季增 5.22%、4.88%，累計去年全年筆電、桌機、顯示器各出貨 2560 萬台、902 萬台、1520 萬台。

展望今年，緯創指出，去年第四季基期較高，預期首季筆電出貨將較上季下滑，但年對年保持成長，桌機、顯示器則看平上季，年對年也保持成長，但長短料、物流塞港狀況預期到今年上半年都還未見緩解跡象。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今日也公告 12 月營收，單月營收站穩 200 億元大關，達 216.27 億元，月增 5.2%、年增 40.6%，改寫歷史次高，第四季營收則達 568.79 億元，季增 25.7%、年增 8.3%，累計去年全年營收為 1926.26 億元，年增 3.04%，單季、全年同步創高。

另一方面，年底也是緯創旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 營收認列旺季，去年 12 月營收首度衝破 6 億元，達 6.07 億元，月增 2.4%、年增 32.5%，第四季營收 17.46 億元，季增 9.2%、年增 31%，去年全年達 61.78 億元，年增 21.1%，單月、單季、全年營收三寫新猷。