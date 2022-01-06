法國監管機構就cookie追蹤對谷歌及臉書處以巨額罰款

根據媒體 6 日報導，谷歌 (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 在法國面臨巨額罰款，因為它們在拒絕 cookie 追蹤技術上的設計太過複雜，讓用戶產生混淆。

法國國家資訊自由委員會 (Nationale de I"informatique et Des Libertés, CNIL) 1 月 6 日發布通報指出，由於未遵守《數據保護法》的相關規定，該機構決定對臉書處以 6000 萬歐元罰款，對谷歌處以 1.5 億歐元罰款。

CNIL 在文件中表示，如果在決定發布後 3 個月內不解決問題，兩家公司將再被罰款每天 10 萬歐元。涉及的社交平台包括 google.fr、youtube.fr 和臉書在法國的所有平台。

Meta 發言人回應表示，正在檢視該裁定並「繼續承諾於與有關當局合作」，「我們的 cookie 預設控制權讓人們更能控制他們的數據，包括臉書和 Instagram 上的新設定選項，人們可以隨時重新檢查和管理他們的決定，我們將繼續開發和改進這些控制。」

谷歌對此沒有回應。2020 年 12 月，谷歌因違反法國數據保護法第 82 條而被 CNIL 罰款 1 億歐元，原因是未經用戶同意存放 cookie。

CNIL 於 2020 年 3 月對 google.fr 進行調查，發現當用戶訪問該網站時，cookie「會在用戶不必採取任何動作之下被自動放置在用戶的電腦中」。CNIL 指出，其中一些 cookie 被用於廣告目的，谷歌靠這條通路獲得了「可觀的利潤」。

CNIL 還發現，當用戶訪問 google.fr 時，頁面底部顯示的橫幅沒有提供有關已存放 cookie 的任何資訊。CNIL 進一步發現，即使用戶在谷歌搜索上停用客製化廣告，其中一個廣告 cookie 仍然儲存在其電腦上並繼續閱讀個資。

谷歌於 2020 年 9 月停止在 google.fr 上自動儲存廣告 cookie，但面臨 CNIL 的進一步批評，因為新的訊息橫幅沒有「讓居住在法國的用戶了解使用 cookie 的目的，也不讓他們知道可以拒絕」。

由於 GDPR 的規定，臉書在 2021 年 9 月更新其 cookie 預設控制權，在臉書和 Instagram 上建立了一個設定選項，歐洲用戶可以在其中管理其 cookie 設定。

歐洲監管機構因各種涉嫌反競爭行為對谷歌所處罰鍰超過 80 億歐元。谷歌在 9 月對其中一筆 24.2 億歐元罰款的上訴被判敗訴。

臉書旗下的 WhatsApp 在 9 月被罰款 2.25 億歐元，因為它在與母公司共享數據的方式上不透明。臉書本身因違反 GDPR 有關詐欺式數據收集政策的隱私規則而面臨數百萬美元的罰款。