沃爾瑪直送到府InHome服務將擴展至3000萬個家庭

沃爾瑪 (WMT-US) 大舉押寶客戶對便利性的渴望，5 日宣布其 InHome 外送服務將在年底前將覆蓋範圍從 600 萬戶家庭擴大到 3000 萬戶家庭，包括洛杉磯和芝加哥等城市。

InHome 允許佩戴攝影鏡頭的沃爾瑪員工進入客戶家中，以配送雜貨和其他商品或取回退貨，即使客戶不在也可以。

沃爾瑪最後一哩送貨資深副總裁沃德 (Tom Ward) 說：「現在客戶在回到家時一切都準備好了，冰箱補貨完畢，電子遊戲、衣服、洗浴用品和其他不易腐爛的物品等都放在流理檯上。」「如果客戶在 App 上啟動退貨流程，我們也會到府處理，第二天就會前往取貨並辦理退貨流程。」

沃爾瑪的 InHome 服務是讓送貨司機安裝可穿戴相機，客戶可以在沃爾瑪 App 上即時實況收看或錄影送貨過程。然後，外送員會打開購自沃爾瑪的前門智慧鎖進入客戶家中，套上鞋套，將訂購清單物品以塑膠箱攜入，然後根據客戶要求將物品放入冰箱或櫃檯。在離開之前，外送員會將接觸過的所有表面擦拭乾淨並進行消毒。

沃爾瑪正在擴大 InHome 業務，因為雜貨配送和將各種商品按需求送貨到府的服務，其間的界限越來越模糊。Insider Intelligence 估計，雜貨配送市場價值 930 億美元，而 Coresight Research 預計快速商務的銷售額可能有 250 億美元。

沃爾瑪的 InHome 服務每月收費 19.95 美元，無需額外費用，這是一種漸趨熱門的「外送即服務」趨勢。

沃爾瑪將雇用 3000 名員工來支持 InHome 業務擴張，提供真實世界和虛擬實境 (VR) 培訓。他們的工資將比沃爾瑪平均時薪 16.40 美元高出約 9%。沃爾瑪的 3700 家賣場將用作履行中心，InHome 送貨司機將駕駛電動車，以滿足該公司 2040 年實現零排放物流車隊的目標。

沃爾瑪最初於 2019 年在堪薩斯城、匹茲堡和州 Vero Beach 進行 InHome 試點，之後擴展到阿肯色州西北部、亞特蘭大、鳳凰城和華盛頓特區。該公司拒絕透露該服務現在有多少客戶。