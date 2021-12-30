分手快樂！蘋果放棄英特爾 今年證明努力得到回報

週三 (29 日) 外媒報導，蘋果與英特爾分手的決定在今年得到了回報，踏上自家晶片之路讓蘋果整體軟體生態系統全面升級、同時也讓蘋果今年獲利滿手。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 去年 6 月宣布未來在 Mac 中使用蘋果自研晶片的計畫，他以「Mac 歷史性的一天」來形容這項決定。

接著，蘋果去年 11 月推出全新 MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 與 Mac mini，由蘋果專為 Mac 打造的突破性晶片 M1 所驅動，這比英特爾晶片更加強大，同時還提供更長效的電池、無風扇設計，靜音能力更強，令各界刮目相看。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 去年 6 月宣布未來在 Mac 中使用蘋果自研晶片的計畫，他以「Mac 歷史性的一天」來形容這項決定。 (圖片：AFP)

2021 年蘋果又發布兩台搭載 M1 的電腦，包括全新的 iMac 和配備更強大 M1 晶片版本的新款 MacBook Pro，象徵著蘋果朝自家晶片移轉又邁進一大步。

新冠疫情迫使人們宅在家遠距工作與學習，推動蘋果 Mac 業務急速飆升。庫克在今年第二季財報 (截至 2021 年 3 月) 會議上表示，M1 晶片推動該季蘋果 Mac 營收增長 70.1% 至 91 億美元。

配備更強大 M1 晶片版本的新款 MacBook Pro，CPU 效能最快達 2.8 倍，繪圖處理速度最快達 5 倍 (圖片：AFP)

全新的 iMac 助攻下，第三財季 (截至 2021 年 6 月) 蘋果的 Mac 業務年增 16%，營收達 82.4 億美元，優於市場預期。

然而，第四財季 Mac 營收僅增長 1.6%，因為與所有製造商一樣，蘋果因供應鏈困境導致銷售放緩，但銷售額不包括蘋果全新 14 吋、16 吋 Macbook Pro 的營收。

蘋果將 2022 年第一財季展示所有最新電腦的銷售情況，分析師認為，棄用英特爾舉措讓蘋果全速推進自家晶片研發，就像 iPhone 和 iPad，蘋果不再受到英特爾製程延遲的干擾，蘋果不再受限於其他公司，一手掌握軟、硬體的主控權。

展望未來

蘋果將於 2022 年推出搭載 M2 晶片的 Mac 系列。外傳 M2 晶片採用台積電 5 奈米強效版製程打造，由於 M2 與目前 M1 系列晶片使用的製程相同，升級幅度不會太過顯著。不過也有消息 M2 晶片將採台積電 4 奈米製程量產，在下半年推出。

蘋果將於 2022 年推出搭載 M2 晶片的 Mac 系列 (圖片：AFP)

M2 繪圖核心數傳出將從 7 個或 8 個增加到 9 個或 10 個，支援比 M1 目前更多的 RAM，而且擁有更長的電池壽命和電源效率。

蘋果傳出計畫於 2022 年將 Mac 系列個人電腦調整為 6 大產品線，筆電有搭載 M2 處理器的 MacBook，以及搭載 M2 Pro 及 M2 Max 的 MacBook Pro。桌機產品則有搭載 M2 的 Mac mini，及搭載 M2 Pro 及 M2 Max 的 Mac Pro。一體機產品將區分搭載 M2 處理器的 iMac，以及搭載 M2 Pro 及 M2 Max 的 iMac Pro。

截稿前，台積電 (TSM-US) 下跌 0.48%，暫報每股 121.46 美元。蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.10%，暫報每股 179.45 美元。英特爾 (INTC-US) 小漲 0.22%，暫報每股 51.87 美元。