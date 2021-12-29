害怕泡沫？2022年百萬富翁增持風險性資產意願下滑

週二 (28 日) 美國財經媒體《CNBC》的「百萬富翁調查」顯示，有更多的美國富人認為 2022 年的經濟會更加強勁，預計標普指數明年至少上漲 5%。

《CNBC》每年兩次展開「百萬富翁調查」，自今年 10 月和 11 月訪問了 750 名可投資資產在 100 萬美元以上投資人的最新顯示，有 41% 的富人認為明年經濟將會走強、35% 的受訪者認為經濟將會走弱，52% 的百萬富翁預計 2022 年標普指數將上漲 5% 以上。

針對明年最受百萬美元富豪青睞的投資類別？百萬富翁對每種投資類型的興趣都低於 2021 年春季調查時的水平，他們對股票、房地產、另類投資、國際投資和貴金屬期貨增持的意願都有所下滑，主因是 2022 年會受到聯準會升息和稅率更高的影響，顯示投資者情緒仍然傾向於看漲但有所緩和。

在 2020 年和 2021 年市場歷經表現不俗的兩年之後，一些人認為一切資產都處於估值過高的泡沫中，特別是加密貨幣、迷因股、股票和債券，投資者正在消化通膨、聯準會和 2022 年經濟有關的一切訊息。

Altfest Personal Wealth Management 首席執行長 Lew Altfest 說：「市場持續高漲，人們感到緊張，我們的客戶很害怕，但他們都沒有離開，沒有勇氣退出。」

Bone Fide Wealth 總裁 Doug Boneparth 表示：「拋售所有大型股並投資所有新興市場股票？沒有人敢這樣做。」

Boneparth 提到，在去年聯邦政府刺激措施和聯準會超寬鬆貨幣政策後，美股已大幅上升，目前上漲空間有限，所以也許現在該停下腳步，如果人們後退一步，重新評估其投資組合，這是有意義的。

Spectrem Group 研究主管 Tom Wynn 表示：「人們仍在消化新冠疫情和期中選舉消息，因此，處於等待和觀望的模式，必須看看通膨和稅收會帶來什麼？」