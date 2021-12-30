阿里巴巴四面楚歌 欲售微博三成持股

週三 (29 日) 反壟斷和監管浪潮持續來襲，四面楚歌的中國電商巨頭阿里巴巴計畫出售微博 30% 持股，目前正與中國國企上海文化廣播影視集團就潛在出售事項進行磋商。

受此消息影響，週三阿里巴巴 ADR (BABA-US) 開盤隨即跳水，震盪走低 3.34% 暫報每股 110.95 美元，有望在 2021 年結束之前觸底。微博 (WB-US) 下跌逾 4%，暫報 28.16 美元，年初迄今已大跌逾 30%。

阿里巴巴週三傳出正與中國國企上海文化廣播影視集團就潛在出售微博股份一事進行磋商，阿里巴巴持有微博約 29.6% 的股份，目前出售討論尚處於初期階段，仍不確定是否會達成交易。

多年來，阿里巴巴及其子公司建立龐大媒體資產組合，包括報紙、電視製作公司、社群媒體和廣告。中國政府擔心阿里操控公眾輿論走向，希望阿里出售手上部分股份。

截稿前，阿里巴巴、微博、上海文化廣播影視集團及上海市政府均未有正面回應

中國國家主席習近平矢言 2021 年將整頓失序的民營企業，阿里巴巴成為整頓的目標企業之一，中國收緊對大型技術企業監管，對阿里巴巴「二選一」壟斷行為重罰人民幣 182.28 億元。

本月 22 日阿里巴巴旗下阿里雲又因未及時通報嚴重安全漏洞，中國工信部宣布暫停與阿里雲的合作關係，暫停期為 6 個月。

隨著大陸網約車巨頭滴滴出行決定從紐約證交所退市，阿里巴巴下市的推測傳言不斷。美國證券交易委員會 (SEC) 本月敲定「外國公司問責法案」(HFCAA) 細節，若在美上市的外企不符監管機構審計規範將遭下市，這也令阿里巴巴如坐針氈。

受中國、美國監管壓力影響，中國電商巨頭阿里巴巴四面楚歌。(圖片：AFP)

今年在中、美監管壓力鍋壟罩下，2022 財年上半年阿里巴巴營入增長放緩，2022 財年第 2 季 (2021 年 7 至 9 月) 財報，營收遜於市場預期且淨利大減 39%，同時同時還宣布調降 2022 財年營入增速預測。

一些分析師對阿里巴巴股票的看法進一步惡化，自 12 月 16 日以來，在 FactSet 追蹤的 23 位分析師中，有 17 位下調阿里巴巴 ADR 的目標價。

不過，阿里畢竟是中國最主要的科技公司之一，部分分析師認為，阿里巴巴股價遭嚴重低估。股神巴菲特長期拍檔、波克夏公司副董芒格 (Charlie Munger) 披露第三季對阿里巴巴持倉大增 8 成，頗有有撈底意味。

根據 FactSet 數據，目前華爾街給予阿里的平均股價評級為「買入」，目標平均價約為 199.85 美元。