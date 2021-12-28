B2B平台與生態圈加持 華銀放款件數較疫情前大增近18倍

後疫情時代金融市場變化快速，從過去企業單打獨鬥到組成生態圈打團體戰，銀行為求突圍也積極 B2B 平台與企業生態圈，以華南銀行為例，在 B2B 加持下進件量較疫情爆發前成長 17.9 倍，核貸金額也大增 24 倍。

根據華銀統計，B2B 帶動貸款件數與核貸金額增加外，也讓華銀今年的中小企業新增放款量，統計至今年 10 月底止，華銀在中小企放款中為國銀第一名，新增中小企業放款量達 650 億元。

華銀表示，B2B 平台有四大功能，包含「企業金流解決方案」、「供應鏈融資線上解決方案」、「中小企業融資進件與媒合」及「次級市場基金金流解決方案」。

華銀表示，為擴增平台功能，B2B 平台也在今年推出「企業行動銀行 APP」，全國首創「大額非約定轉帳」及「線上申請動撥」，提供企業戶更完善、便利、快速的數位金融服務。

此外，為扶植新創產業，除在新創業者發展中不可或缺的資金上，針對新創業者等明星產業，依個案評估給予利率、金額、還款期限等授信條件等優惠，同時提供合作上的協助，對於較不熟悉金融業務與法規的新創業者提供支付、金流處理等解決方案，支持新創業者能夠提供合法合規且安全的服務給消費者。

根據華銀觀察，消費者在基金交易上有資金流通較不靈活的痛點，以全國首創次級市場基金交換的金流解決方案，具備「一鍵開戶」、「自動核印」、「自動授扣」、「次級市場基金交換」、「資金流動靈活」等特點，期待能翻轉傳統基金交易模式，打造更便利的交易方式。