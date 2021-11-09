國銀前3季對中小企業放款新增6556億元 目標達成率218%

金管會今 (9) 日公布，截至今 (2021) 年 9 月底止，國銀 9 月對中小企業放款餘額達 8 兆 4680 億元，新增放款新台幣 748.65 億元，累計前 3 季新增 6556 億元，年度目標達成率為 218%，估今年可望續創新高。

國銀去年全年辦理中小企業放款餘額達 7 兆 8124 億元，年增 9144.88 億元，寫下史上最高紀錄，對比去年設定新增 3000 億元的目標，達成率高達 305% 同樣為史上新高；今年在疫情衝擊下，國銀更加大紓困力道，前 9 月就已超越去年同期的新增放款 6177 億元。

若觀察個別銀行表現，新增放款前 5 大銀行皆為公股行庫，依序為華南銀新增放款 617 億元、一銀 573 億元、合庫 559 億元、台企銀 475 億元、彰銀 420 億元。

不過，國銀 9 月單月對中小企業新增放款 748.65 億元，比起 8 月的破千億水準，明顯下滑近 300 億元，銀行局副局長童政彰說明，今年只有 5 月和 8 月國銀對中小企業新增放款破千億元，主要是因為 5 月疫情嚴峻使紓困暴增，8 月則是因疫情趨緩、中小企業相關接單意願提高，其餘月份新增放款幅度多在 300 億至 700 億元左右。

截至今年 9 月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.4％，占民營企業放款餘額比率為 69.4%，分別月增 0.2 及 0.22 個百分點；另國銀對中小企業放款平均逾期放款比率為 0.27%，月減 0.02 個百分點，創歷史新低。