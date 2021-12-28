半導體扛多頭大旗 台股漲147點收18196點 盤中、收盤雙寫新高

2021 封關倒數，美國科技股大漲，加上 SEMICON Taiwan 2021 開展，帶動半導體族群成為多頭指標，台股今 (28) 日開高走高，指數一度衝上 18197.36 點，終場上漲 147.87 點，收在 18196.81 點，雙雙改寫歷史新高紀錄，成交值 2592.87 億元。

櫃買指數今天上漲 0.59%，收在 235.22 點，創下 14 年半新高，成交量僅 769.39 億元。上市櫃成交金額合計 3362.26 億元。

大型權值股成為多方焦點，台積電今天表現強勢，上漲逾 1%，收在全場最高 615 元，市值回升至 15.94 兆元；聯發科強勢攻高，勁揚 2.6%，終場收 1175 元；聯電、瑞昱、聯詠等指標股也表現不俗。

其他權值股方面，廣達在買盤追捧下，股價強漲逾 3%，國泰金領漲 1.6%，帶動金融股走強，大立光則湧現賣壓，終場下挫近 2%，塑膠股也止跌回穩，台塑、台化、南亞均收紅。

台積電擴廠消息一波波，加上 SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展登場，帶動相關供應鏈表現，其中，再生晶圓三大業者交投熱絡，中砂直奔漲停價 107 元，創近 14 年半新高，辛耘及昇陽半導體同步大漲，此外，京鼎、精測、亞翔等也在盤上表現。

由於各國加強防疫，導致海空航班大減，推升運價走高，貨櫃雙雄長榮、陽明今天領漲超過 2%，萬海、台驊投控也維持上漲走勢，但航運族群逐漸湧現賣壓，航空雙雄、慧洋 - KY、遠雄港等陸續翻黑。