〈金管會備詢〉緊盯對建商放款過高 金管會匡列8家銀行

金管會緊盯銀行對建商放款過高問題，主委黃天牧今 (22) 日表示，2021 年 1 月就已匡列 8 家建融放款占所有放款比重高於同業平均的銀行，大小規模的銀行都有，且也有外商銀行。

金管會統計，截至 2021 年 9 月底，本國銀行辦理購置住宅（含房屋修繕）貸款及建築貸款餘額分別為新台幣 8.56 兆元及 3.06 兆元，逾放比率分別為 0.1% 及 0.07%，均低於 2021 年 9 月底本國銀行整體放款逾放比率 0.19%，即房貸及建築融資資產品質比整體放款要佳，顯示銀行對不動產貸款的風險控管能力尚屬適當；且銀行對不動產放款都提 1.5% 備抵呆帳準備，國銀平均提 1.55%，尚可因應不動產市場變化。

金管會今年 1 月 4 日曾針對建築融資占所有放款比率較高的 8 家銀行，要求提出改善報告，適度增提備抵呆帳，銀行局長莊琇媛表示，由於銀行表示，部分放款額度已承諾，暫時無法馬上收回，因此給予二年的改善時間。

黃天牧強調，去年底、今年初，金管會都有辦理專案檢查，針對土建融、豪宅、餘屋貸款等爭議授信，特別透過專案檢查去看銀行授信過程，尤其對票券公司是否「以短支長」也進行管理，之後在銀行或票券業務，金管會都會再以一般金檢再去檢查。