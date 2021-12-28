〈台股盤前要聞〉朋程罕見漲價、11月景氣燈號連十紅 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，車用二極體龍頭廠朋程罕見調漲價格，明年 1 月起將針對未簽長約的客戶正式漲價；11 月景氣燈號連十紅，反映國內經濟穩定成長。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

朋程罕見調升售價 明年 1 月正式漲價

隨著汽車產業持續復甦，車用零組件成各大車廠鞏固的料源之一，車用二極體龍頭朋程 (8255-TW) 近兩個月除了持續與客戶簽訂 LTA(長約)，針對沒有簽訂 LTA 的客戶也談定新一輪售價，預計明年 1 月起正式調漲，有助獲利再優化。閱讀更多...

11 月對策分數減少 1 分 連十亮紅燈

國發會昨 (27) 日公布 11 月景氣燈號，綜合判斷分數為 38 分，較上月減少 1 分，燈號連十亮出紅燈，景氣領先指標、同時指標也維持上升走勢，反映國內經濟穩定成長。閱讀更多...

天鈺明年產能年增 1 成以上 營收增幅更顯著

面板價格近來逐步落底，驅動 IC 業者紛紛釋出正向展望，天鈺 (4961-TW) 看好，明年需求仍相當熱絡，且因應客戶訂單增加，已與供應商談定明年產能，估年增 1 成以上，加上產品組合優化、售價提升，營收年增幅可望再高於產能年增幅。閱讀更多...

敦泰董座：已與客戶簽長約 短料產品會再漲價

驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW) 董事長胡正大昨 (27) 日指出，需求相當旺盛，已跟所有主要客戶與晶圓廠簽訂未來數年長約 (LTA) ，確保需求與供給穩定，而晶圓廠明年擬再調漲代工費用，敦泰也將再反映給客戶、短期看不見降價情況，明年將是好年。閱讀更多...

半導體展開展聚焦化合物半導體等四大主題 台積電、日月光投控參展

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將以「Forward as One」為主軸，於今 (28) 日至周四 (30 日) 在南港展覽館一館登場，今年展會聚焦「化合物半導體」、「異質整合」、「智慧製造」與「綠色製造」四大主題，包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 等半導體廠都將參展。閱讀更多...

國泰金：消費力 + 護國神山支撐 台灣明年經濟生龍活虎

國泰金 (2882-TW) 昨 (27) 日舉行「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，預期明年消費將明顯反彈，加上護國神山對台灣的經濟支撐持續，台灣景氣樂觀，虎年經濟可望呈現「生龍活虎」，因此上調今、明兩年經濟成長率 (GDP) 預估，預期今年全年突破 6%，明年則接近 4%。閱讀更多...

廣達林百里：明年訂單多很多 客戶下單時間已拉長至兩年

代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里昨 (27) 日出席活動，以八個字總結今年營運，「有驚無險、步步高升」，展望未來，他認為，明年缺料狀況將逐步改善，更透露明年訂單比今年多很多，部分客人下單也從過去一年拉長到兩年，營運樂觀。閱讀更多...

黃崇仁：確實已看到中芯客戶找第二供應商

中芯 (688981-CN) 恐遭美國政府擴大制裁，市場解讀國內晶圓代工廠將受惠轉單，力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁昨 (16) 日表示，確實有看到中芯客戶開始尋找第二供應商，雖然中國努力建立自主供應鏈，但與美國抗衡難度高。閱讀更多...

台積電傳中科擴廠 盧秀燕證實已提擴產計畫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家日前率領高層拜會台中市長盧秀燕，傳出將加快在中科擴廠腳步，對此，盧秀燕昨 (27) 日表示，台積電已提出擴廠計畫，相關規劃案正處理中，初估總投資金額約 8000 億至 1 兆元。閱讀更多...

明基醫擴大醫療管理市場 擬斥 1.9 億元取得康科特 40% 股權

明基醫 (明基三豐)(4116-TW) 昨 (27) 日宣布，擬斥資 1.9 億元參與康科特 (6518-TW) 私募案與公開收購普通股，預計兩項交易完成後，將持有康科特 40% 股權，雙方結盟將開拓醫療管理顧問市場。閱讀更多...