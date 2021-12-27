台股衝破萬八改寫收盤新高 三大法人買超113.39億元 外資連五買

台股今 (27) 日股價開高走高，由電子權值股領軍上攻，大漲 87.3 點，收 18048.94 點，再衝破萬八關卡，並改寫收盤新高價。三大法人買超 113.39 億元，外資放假仍不缺席，已連五買。

大盤今日成交量持續低迷，量縮至 2364.47 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天續買超 111.73 億元，為連續 5 個交易日買超；投信賣超 12.09 億元，連二賣；自營商買超 13.83 億元。三大法人合計買超 113.39 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄今日同步走揚，台積電小漲 0.33%，收 606 元；鴻海小漲 0.48%，收 104.5 元；聯發科為三雄中表現最強勢，上漲 2.23%，收 1145 元；矽力 - KY 飆漲近半根停板，台達電也站穩盤上。

國際半導體展將於明 (28) 日登場，資金卡位半導體類股，IC 設計族群方面，揚智、聯傑亮燈漲停，金麗科、類比科、通嘉、茂達均大漲逾半根停板，九暘、敦泰漲幅也超過 3%。

市場資金再聚焦 PCB 族群，柏承、楠梓電強攻漲停，泰詠大漲 7%，敬鵬、精成科、南電、高技、嘉聯益表現也都不俗。

航運族群表現震盪，陽明、萬海均開高走低，以平盤作收，貨櫃三雄中僅長榮力守盤上；航空雙雄歷經前段時間震盪整理，今日午盤後股價回神，開低震盪走高，華航上漲 3%，長榮航也漲逾 2%。