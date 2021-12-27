黃崇仁：確實已看到中芯客戶找第二供應商

中芯 (688981-CN) 恐遭美國政府擴大制裁，市場解讀國內晶圓代工廠將受惠轉單，力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (16) 日表示，確實有看到中芯客戶開始尋找第二供應商，雖然中國努力建立自主供應鏈，但與美國抗衡難度高。

中國最大晶圓代工廠中芯國際 (688981-CN) 資深副總裁彭進日前公開表示，受關鍵設備交期拉長影響，擴產狀況不如預期，8 吋新產能實際開出量較原訂大砍 35%。

黃崇仁今日出席清華大學半導體研究學院揭牌典禮，會後受訪時，談到中芯國際擴產受限時認為，各家廠商都能規劃自己產能，但中國廠商會不會照計畫完成擴產，最重要取決於美國態度，且美國近來態度越來越強硬，拖延材料與設備出口。

在中芯恐遭美國政府擴大制裁下，黃崇仁表示，中國近來要求國內晶圓代工廠優先替國產 IC 設計公司生產晶片，若需求大於產能，任何一家公司都會開始找第二來源，確實有看到此現象。

至於半導體人才培育，黃崇仁表示，台灣已是半導體矽谷，擁有全球最完整的半導體供應鏈，成立半導體學院就是要加速產業發展，現在各國都要發展半導體，印度也希望台廠前往設廠。

黃崇仁認為，在半導體製造上，日本根本已經不行，美國製造也不行，從英特爾就可看出端倪；以前需要到美國留學、學習半導體技術，但在台積電以國內工程師能力，發展到 3 奈米製程後，搞不好現在美國、日本學生都要來台灣學習。