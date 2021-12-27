〈半導體展開展〉聚焦化合物半導體等四大主題 台積電、日月光投控參展

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將以「Forward as One」為主軸，於明 (28) 日至周五 (30 日) 在南港展覽館一館登場，今年展會聚焦「化合物半導體」、「異質整合」、「智慧製造」與「綠色製造」四大主題，包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 等半導體廠都將參展。

SEMICON Taiwan 2021 匯聚逾 650 家展商、涵蓋逾 2150 個展位，包括鈺創 (5351-TW)、矽品、穩懋 (3105-TW)、南亞科 (2408-TW)、力積電 (6770-TW)、欣興電子 (3037-TW)、漢民科技、應材等國內外企業，將齊聚展示半導體上下游產業鏈技術與創新解決方案。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在物聯網、電動車、5G 等市場驅動下，今年全球半導體產值可望成長超過 20%、台灣半導體產業產值也將突破 4 兆元。

曹世綸表示，因應此產業發展態勢，今年 SEMICON Taiwan 除了匯集半導體先進製程科技、先進測試、策略材料、ESG 與永續等新興技術的商機媒合與交流機會外，更跟緊全球最新動態，籌備如化合物半導體特展、綠色製造主題展區等。

今年 SEMICON Taiwan 規劃四大主題創新館及多元主題展區，包含整合產業最新趨勢的化合物半導體創新應用館、異質整合創新技術館、高科技智慧製造未來展區，以及今年首次登場的綠色製造創新形象館。

