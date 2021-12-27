〈國泰金看經濟〉消費力+護國神山支撐 台灣明年經濟生龍活虎

國泰金 (2882-TW) 今 (27) 日舉行「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，預期明年消費將明顯反彈，加上護國神山對台灣的經濟支撐持續，台灣景氣樂觀，虎年經濟可望呈現「生龍活虎」，因此上調今、明兩年經濟成長率 (GDP) 預估，預期今年全年突破 6%，明年則接近 4%。

徐之強表示，主計總處上修 2019 年與 2020 年經濟成長率數據，且內需消費與外需出口表現強勁，光是前三季 GDP 數字已有 6.4%，只要第 4 季因此調高 2021 年台灣經濟成長率預測值，由原本的 5.6% 上調至 6.1%。

展望 2022 年，徐之強表示，得益於內需消費明顯改善，以及外需出口有撐，整體景氣將呈現「外溫內熱」的局面，預測 2022 年台灣經濟成長率將由原本的 3.5% 上修至 3.9%，研判明年全年成長率有 80% 的機率落在 2.9-4.9% 之間 (原為 2.5-4.5%)。

徐之強指出，隨著疫苗覆蓋率持續提高，整體景氣有望穩定擴張。研判 2022 年 1-3 月台灣經濟氣候將由「朗」轉「晴」，出現機率將在 40% 以上。

徐之強表示，護國神山對台灣的經濟支撐持續，由於半導體對新興科技的影響很大，包括 AI、5G 等，半導體不管對台灣的出口或投資都是最重要的一塊，龍頭台積電在高雄、台中都會進行投資，且台積電對台灣的出口貢獻也是重要引擎；不過，台灣不能只有台積電，希望有很多產業跟台積電一樣是全世界很重要的公司，另外聯發科也是台灣非常好的公司，整體來說，對半導體的未來仍相當樂觀。

雖然明年 GDP 上修，但因為基期影響，明年 GDP 估值也只有近 4%，台股今天重返萬八，且盤中衝到 18099.78、收盤價以 18048.84 點雙雙改寫歷史新高。

對此，國泰金投資長程淑芬表示，雖然明年 GDP 低於今年，搭配比較低的利率，台股的本益比還是很高，不過塞港、產能會不會跟上，是台股明年的風險，台股投資要做「用功的人」，不僅要選擇有穩定獲利、投資報酬率可預測性比較好的公司、有永續治理的公司，也就是要選 EPS、ESG 都兼顧的公司為主。