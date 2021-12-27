朋程罕見調升售價 明年1月正式漲價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2021年12月27號13點26分

隨著汽車產業持續復甦，車用零組件成各大車廠鞏固的料源之一，車用二極體龍頭朋程 (8255-TW) 近兩個月除了持續與客戶簽訂 LTA(長約)，針對沒有簽訂 LTA 的客戶也談定新一輪售價，預計明年 1 月起正式調漲，有助獲利再優化。

業界指出，由於汽車產業講求供應穩定，對零組件漲價態度相當謹慎，因此朋程今年以來大多僅針對銅價上漲反映售價，此次則是針對晶圓代工費用調漲，不僅象徵客戶願意共同分攤上漲成本，也代表客戶對未來出貨量充滿信心。

朋程看好，隨著各國積極推行減排政策，內燃機發電效率成為改善重點，車廠也將傳統二極體 (STD) 更換成高效二極體 (LLD)，推升今年 LLD 出貨量倍增，達 5000 萬顆，預期明年出貨將更進一步衝上 8000-8500 萬顆，年增 5 成起跳。

超高效二極體 (ULLD) 也因車廠導入意願增加，朋程今年出貨約 80 萬顆，預計明年成長 3 倍以上，佔整體營收比重約 5%，隨著產品組合優化，獲利能力也跟著提升。

另外，朋程因應純電動車 (EV)、混和動力電動車 (PHEV) 盛行，也推出 48V MOSFET 模組、IGBT 模組，其中，48V MOSFET 模組今年已進入小量產，預計明年第一季進入量產，首條生產線年產量 150 萬套，預期兩年內就可達滿載。

IGBT 模組新廠今年完工，產品也送樣給客戶，目前已有台灣客戶通過功能性驗證，預期月底前將與對方團隊召開技術會議，明年第一季更進入信賴性驗證，看好最快明年第四季前小量出貨，初期年產能 20 萬套。

朋程也跟隨中美晶 (5483-TW) 集團布局第三代半導體，推出 SiC 模組，主要為日本客戶提供代工服務，未來將應用在充電樁，目前已鎖定超過 6 家的充電樁業者。