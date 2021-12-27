〈景氣燈號〉11月對策分數減少1分 連十亮紅燈

國發會今 (27) 日公布 11 月景氣燈號，綜合判斷分數為 38 分，較上月減少 1 分，燈號連十亮出紅燈，景氣領先指標、同時指標也維持上升走勢，反映國內經濟穩定成長。

從 11 月景氣對策信號九項構成項目觀察，國發會表示，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加 1 分，貨幣總計數 M1B、製造業銷售量指數則皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。

國發會也統計，領先指標已連續 5 個月上升，增幅達 1.92%，雖然較上月下滑，但主因是基期墊高，同時指標則連 4 個月上升，增幅達 1.48%，較上月擴大。

國發會表示，外需持續受惠全球經濟穩健成長，加上傳產貨品需求續強、台商回流提升國內產出潛能，帶動 11 月貿易、生產及金融面指標持續擴增，內需也隨國內疫情趨緩，周年慶、振興措施帶動下，批發、零售餐飲業營業額均較去年同期擴增，勞動市場就業狀況也逐步改善。

展望未來，國發會指出，國內疫情保持穩定，內需消費可望持續回溫，投資方面則有半導體供應鏈加大投資、台商回台、綠能投資等，推升國內投資動能，出口也受惠全球經濟持續回升，加上主要國家推動基礎建設，預期到明年農曆春節前，備貨動能可望維持強勁。