明基醫擴大醫療管理市場 擬斥1.9億元取得康科特40%股權

明基醫 (明基三豐)(4116-TW) 今 (27) 日宣布，擬斥資 1.9 億元參與康科特 (6518-TW) 私募案與公開收購普通股，預計兩項交易完成後，將持有康科特 40% 股權，雙方結盟將開拓醫療管理顧問市場。

明基三豐將分兩階段入股康科特，其中，斥資約 1 億元參與康科特私募案取得 25% 持股，每股 12 元，較康科特今日收盤價 17.5 元，折價約 31.4%。其餘股份將以每股 18 元公開收購康科特 15% 股權，溢價約 2.9%。

明基醫發言人吳淑晴表示，此次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購日預計從 12 月 29 日至明年 1 月 17 日，預計對康科特最高收購數量為 500 萬股、約 15% 股權，最低收購量為 166.7 萬股、約 5% 股權。

明基三豐布局涵蓋醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大事業領域；康科特為醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區、專科醫院經營管理配套服務與提供醫療設備耗材等，尤其深耕銀髮醫療照護領域。

明基三豐副董事長楊宏培表示，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護市場越來越重要，加上各地區醫院、診所朝向小而美的方向發展，預期與康科特結盟後，雙方會整合資源、加強開拓醫療管理顧問市場，提供高齡市場醫療服務。

康科特董事長劉靜怡則看好，與明基三豐結盟後，能藉助明基佳世達集團醫療艦隊優勢取得更多海內外拓展機會，以擴大醫療管理顧問市場版圖。