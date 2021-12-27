聯合再生明年擬砸71億元 擴增太陽能系統及儲能設備

隨著台灣積極推動能源轉型，聯合再生 (3576-TW) 今 (27) 日通過董事會決議，將在明年加大國內太陽能案場投資力道、擴充大尺寸太陽能電池產能，以及自建儲能 AFC 設備系統，預計 2022 年資本支出將達 71 億元。

聯合再生表示，受惠訂單強勁復甦，明年將投資 7 億元，擴充大尺寸電池 M6 與 M10 產能，預計擴產後台灣太陽能電池產能將達 1.3GW，模組則達 1.2GW，以滿足國內市場成長需求，在台市占率可超過 4 成。

聯合再生今年已完成台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約 30MW 標案，並在年底掛表併網，明年在手案場涵蓋全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，新增併網案場達 140MW，對營收貢獻約 7.8 億元，明年將再投入 61 億元，擴大電廠規模。

另外，聯合再生將自行開發約 100MW 的漁電共生太陽能案場，並在地層下陷地區及不利耕作農地開發約 200MW，全年可開發 300MW 的案量，對台灣綠能創能做出貢獻。

由於儲能系統具備調節電力平滑輸出，以及減少對電網衝擊的能力，隨著再生能源占比越來越高，儲能系統也將更普及；聯合再生除積極參與台電儲能系統參與輔助服務的標案外，也自建 AFC 儲能設備，預計將建設 12.3MWh 的自持系統，總投入金額約 2.6 億元，預計明年第 3 季完工。