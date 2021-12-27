〈台股盤後〉半導體衝鋒重回萬八 睽違5個月再創新高

台股今 (27) 日在半導體雙雄台積電、聯發科領軍衝鋒下，電子全面走揚，金融、傳產也有買單點火，指數開高走高震盪，大漲逾百點，再度站上萬八關卡，尾盤賣壓出籠，終場漲幅收斂，收在 18048.94 點，上漲 87.3 點或 0.49%，仍睽違 5 個月再戰新高，成交量 2364.47 億元。

電子三雄今日齊揚，台積電最高站上 610 元，尾盤遭大單調節，上漲 0.33%，以 606 元作收；聯發科一度來到 1185 元，終場收在 1145 元，上漲 2.23%；鴻海也有近 0.5% 漲幅，收在 104.5 元。

聯發科帶頭下，IC 設計族群氣勢如虹，揚智、聯傑亮燈漲停；金麗科、類比科、通嘉、茂達大漲逾半根漲停；矽力 - KY、九暘、世芯 - KY、點序、敦泰也有超過 3% 漲幅。

另外，高價股漲多跌少，亞德客 - KY、世芯 - KY 重回千元價位，台股再現 13 千金盛況，亞德客 - KY 終場大漲 41 元，上漲逾 4%，以 1025 元作收；世芯 - KY 則上漲超過 3%，收在 1025 元。

傳產方面，台塑四寶僅南亞收在平盤價 85.9 元，台塑、台塑化、台化均收盤上；航運雙雄表現也很強勢，華航上漲逾 3%、長榮航也有逾 2% 漲幅；貨櫃航運則以中櫃、建新國際、長榮守住紅盤。

法人表示，雖然外資放假，成交量能降溫，但在內資偏多帶動指數站穩萬八關卡，不過量價背離疑慮下，短線不宜過度追高。