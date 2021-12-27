〈廣達5G實驗室〉林百里：明年訂單多很多 客戶下單時間已拉長至兩年

代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (27) 日出席活動，以八個字總結今年營運，「有驚無險、步步高升」，展望未來，他認為，明年缺料狀況將逐步改善，更透露明年訂單比今年多很多，部分客人下單也從過去一年拉長到兩年，營運樂觀。

林百里表示，過去兩年在新產品需求增加下，材料供應不足，導致廣達 30 年來第一次無法滿足客戶訂單，出現供不應求狀況，但廣達仍在缺料影響下保持獲利成長表現。

面對缺料、通膨是否影響明年營運，林百里認為，整體缺料狀況將逐步改善，但不是在某一個時間點就改善，而是由供給需求互相媒合所致，大環境則還要觀察全球疫情變化。

林百里進一步表示，明年訂單比今年訂單多很多，現階段在供給面仍需好好努力，不過廣達在筆電產品涵蓋微軟 (MSFT-US)Windows、蘋果 (AAPL-US)iOS、谷歌 (GOOG-US)Chrome 等深具優勢，AI、雲端應用也是領先業界。

至於量子電腦、自駕車相關應用，林百里說，廣達比較保守，因此做好才會講，但相關應用都正在發展布局中。

媒體也關心廣達今年是否有尾牙、加薪，林百里表示，疫情難預測，今年會跟去年一樣用線上抽獎方式舉行，獎金則是依員工到職計算，所以每個月都在加薪，且過去兩年業績成長，獎金都很不錯。