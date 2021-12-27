馬斯克旗下SpaceX衛星兩度逼近中國太空站 引中國鄉民群起撻伐

中國媒體披露，馬斯克旗下 SpaceX 星鏈衛星今年先後兩次「近距離接近」中國太空站，迫使中方兩度採取緊急迴避措施，周一（27 日）消息曝光後引中國鄉民群起撻伐。

根據中國 12 月初向聯合國投訴的文件顯示，馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 衛星分別在今年 7 月 1 日與 10 月 21 日接近中國太空站，對太空站人員構成生命危險，因此為預防碰撞事故，實施兩次緊急迴避。不過中國的投訴內容尚未獲得獨立查證，SpaceX 也未立即回應置評請求。

中國媒體環球時報周一報導，這兩次「危險接近」要歸咎 SpaceX，所有的衛星須報備飛行軌道，不可能發生近距離接觸事件，中國航太專家張寶鑫指出，SpaceX 兩次接近是有意對中國技術試探摸底。

碰撞消息經中國媒體報導後，引起中國鄉民在微博熱烈討論，有鄉民批評星鏈衛星只是一堆太空垃圾、也有人稱兩次近距離接觸是為之後的太空戰做準備，甚至有鄉民直指星鏈的風險正逐漸暴露，全人類都將為 SpaceX 的商業活動付出代價。

張寶鑫表示，SpaceX 的星鏈衛星打著民用的旗號，實際上已經成為美國國防部的供應商，項目主要出資方和使用方大部分都有國防背景。

SpaceX 為其星鏈網路服務計畫布署近 1,900 衛星，未來還會繼續發射更多衛星升空。目前約有近 3 萬顆衛星與部分碎片在圍繞地球運行，科學家們紛紛督促各國政府共享數據，以減少毀滅性的太空碰撞風險。