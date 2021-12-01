〈金寶法說〉SpaceX恐面臨破產 總座：既有合作並未改變

SpaceX 創辦人馬斯克自曝，若新型火箭星艦猛禽 (Raptor) 引擎生產問題無法解決，恐面臨破產危機，對此，金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌今 (1) 日表示，不評論單一客戶、產品，但衛星通訊相關應用上，現階段與客戶既有合作都並未改變。

面對各界關注 SpaceX 破產恐連帶衝擊台廠供應鏈消息，陳威昌指出，並不清楚相關訊息從何而來，目前未感受客戶在既有合作方向有任何改變，衛星通訊產品也只是公司眾多產品線其中一項，產品都將依照原計畫出貨。

陳威昌進一步表示，金寶將持續擴大布局 5G/6G 領域，除既有客戶外，也有新業務正在驗證開發階段，並正與國內其他廠商積極討論合作、策略聯盟事宜，持續擴大 5G/6G 市場布局。

金寶近年成功打進低軌衛星供應鏈，提供衛星通訊所需要的基地台主板，包含天上傳送端、地面接收端等產品，主要客戶即為馬斯克旗下 SpaceX。

SpaceX 旗下衛星網路服務星鏈計畫 (Starlink)，先前因晶片短缺問題拖慢生產速度向客戶道歉，另一項星艦計畫預計明年初進行首次軌道試飛，但執行長馬斯克日前在發給員工的電子郵件中指出，SpaceX 亟需解決引擎生產問題，若明年無法實現至少每 2 週發射一次星艦的飛行率，恐面臨破產風險。