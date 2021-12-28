〈美股熱門股〉滴滴傳無限期禁止員工賣股 盤中跌逾3%

滴滴出行 (DIDI-US) 傳出無限期禁止現任與前員工出售公司股票消息後，周一（27 日）盤中股價重挫逾 3%，延續盤前頹勢。

周一是滴滴 180 天股票禁售閉鎖期解除時間，但知情人士指出，針對現任與前員工的閉鎖期已延長，而且沒有設定解除日期，意味著禁售期將無限期延長。

據金融時報（FT）報導，儘管滴滴的外部投資人，包括 Uber(UBER-US)、軟銀、騰訊 (TCEHY-US) 等公司仍可在周一拋售股票，但恐面臨龐大虧損。

自滴滴上市首日以來，接連受到中國與美國相關部門的一系列監管打壓，使該股在不到半年的時間內下跌 61%，市值蒸發約 420 億美元。滴滴本月初表示已準備在美股下市，轉而在香港掛牌。

目前滴滴的應用程式（App）仍無法註冊新用戶或下載，該公司一共有 25 款 App 遭中國網信辦勒令下架，此後滴滴在中國的乘用次數一路下滑。

中國國家發展和改革委員會與商務部周一聲明表示，將對受限行業的境外 IPO 實施新的審查。這是滴滴不顧監管機構對數據安全擔憂，執意赴美 IPO 後，北京政府加強對海外 IPO 審查的最大舉措之一。

截稿前，滴滴盤股價下跌 3.12%，每股暫報 5.42 美元。追蹤在美上市中國公司的那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index）下跌 1.12%，今年迄今跌逾 44%。