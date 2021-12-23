通膨風暴來了！一文搞懂明年投資新變局

美國聯準會（Fed）在 12 月的利率決議中，不但表明會加快收緊縮債步伐，點陣圖更顯示明後兩年都各升息三次，較市場預期更為鷹派。其實，FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正早在 12 月 9 日 FXTM x 鉅亨線上論壇中，即已分享了他認為聯準會主席鮑爾即將在 12 月利率決議中轉變以往鴿派立場、將市場關注焦點放在通膨上，該舉動並將在 2022 年全面改變投資市場。鉅亨網在線上論壇後特別再次專訪楊傲正，深入剖析 2022 年全球投資展望，要留意哪些金融產品走向，提供給投資人參考。

市場反應與聯準會的預期分歧不大

「12 月的聯準會用四個字可用超鷹趕鴿來形容。」FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出， 11 月時聯準會仍認為通膨居高不下，是暫時性因素導致供需失衡，但經濟足以應付失衡；在一個月後，聯準會態度大幅改變，實際上與以下兩個因素息息相關。

楊傲正指出，實際上，聯準會和鮑爾的態度轉變早在 11 月底的國會聽證會時就開始，當時鮑爾就已經放棄用「暫時性」來形容通膨，更早就預言 12 月會考慮加快收緊步伐。而在該時間點上，現任美國總統拜登背後的民主黨甫於 11 月初的州選舉大敗，同時拜登也成為了 40 年來最晚任命聯準會主席的總統。

楊傲正認為，兩件事情都並非偶然。美國 11 月消費者物價指數（CPI）達到 40 年最高，來到 6.8％，物價飛漲，民不聊生，另外，通膨背後的供應鏈問題是當初拜登打敗川普上任後承諾要解決的問題，但結果 2021 年問題不但沒解決，更進一步惡化，成為州選舉民主黨大敗的其中一大原因，而 2022 年拜登將要面對期中選舉，假如通膨問題不解決，期中選舉的壓力只會更大，也因此，目前拜登可用的解決方法，除了以政治手段解決物價上漲，或是降低關稅等，但聯準會「幫忙」收緊貨幣政策，也是重中之重。

「市場與聯準會的預期分歧不大。」楊傲正表示，從市場上利率期貨預測可以看出，其實在 11 月底時鮑爾轉變態度，還有 12 月利率決議宣佈加快收緊政策，市場都早已預期 2022 年中旬之前就會開始升息。照道理，聯準會態度轉變時，美元指數及美股會受到極大影響，近期的兩個關鍵時間點是在 11/29 的國會聽證會和 12/15 的利率決議。可是，兩次貨幣政策方向轉為更激進的鷹派時，市場也沒有因此大幅波動，美元反彈後便回軟到 96 元左右，美股也未見大規模回調，最主要原因是市場原先的預期其實跟聯準會分歧並不大，符合預期的貨幣政策並不會讓市場感到意外或驚訝，也因此市場並未有因明年升息三次的預期而恐慌。

加快緊縮步伐的兩大關鍵因素

導致通膨升溫主要是供應鏈及食品和商品價格問題，疫情肆虐導致全球封鎖邊境 ，限制人員和貨物流通，惡劣天候導致原材料和加工產出國產量受限；其次 OPEC 增產計劃不及市場對原油需求預期，導致原油價格上漲。楊傲正認為，2022 年這兩個因素會延續，主要原因是新病毒株再次爆發蔓延的機會難以預測，也就導致供應鏈問題不知道何年何月才能解決；另一方面，能源價格居高不下，除了原油需求外，天然氣和其它新能源產量都已跌至歷史低點，並非一到兩年時間靠新廠啟動產量就能恢復回來，也造成能源價格或得不到紓緩。

對於聯準會是否會提前升息，楊傲正認為，鮑爾態度轉變早有前科，2017～2018 年就曾一年升息四次，導致美股大規模上漲，2018 年底出現 V 型調整；2022 年如升息次數進一步增加至 4 次甚至更多，就要留意美元大幅上漲的可能。

鮑爾是否會重蹈拉丁美洲債務危機故事

「2022 年可能影響未來 10 年經濟，關鍵在於鮑爾是否會重蹈拉丁美洲故事。」楊傲正認為，高通膨迫使拉丁美洲等新興國家展開升息腳步，但卻未能解決通膨問題，反而引爆另一波債務危機。

楊傲正分析，聯準會明後年將展開新的升息週期，將帶動美元上漲，拉丁美洲等新興國家因為高通膨而不斷升息，但經濟卻依然疲弱，貨幣更不斷貶值，惡性循環的結果，恐將陷入停滯性通膨的險境。

明年投資布局

楊傲正分析，今年美元及人民幣相對強勢，日圓及歐元相對低點；2022 年歐元可能會進一步下行，2022 年初英鎊兌美元或會在 1.30～1.34 區間徘徊，日圓料延續弱勢。Fed 升息步伐假如加快，將使得黃金價格進一步放緩，金價先看上方能否突破 1,877 美元水平，接下來看 1,678 美元支撐位置會否跌破。

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