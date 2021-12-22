遠東銀總座：打呆+升息利差上升效益 明年營運更好

遠東銀 (2845-TW) 總經理周添財今 (22) 日表示，現階段積極整理不良資產，預計增提呆帳準備，明 (2022) 年第一季可望打銷得差不多，加上升息帶來的利差上升，明年營運一定會優於今年。

周添財表示，截至 11 月，遠東銀總資產已經達 7400 億元；獲利部分，今年以整理過去不良資產為主，目前仍持續整理中，多餘的盈餘會用以增提呆帳準備，但即使增提呆帳準備，今年獲利還是一定會優於去年水準。

展望明年，周添財指出，各國央行都在升息，預期台灣也會跟著升息，升息對銀行有利，以遠東銀來說，加上不良資產到明年第一季就處理得差不多了，之後營運走起來比較輕鬆，因此明年成績也一定會比今年好。

周添財進一步表示，升息會提高放款利率，同時，存款利率也會提高，因此預估利差不會增加很多，若能有 5% 就算很多；遠東銀會增加海外配置，包括：美元投資、海外授信業務等，其中，海外放款會針對體質比較好的大型機會。

策略方向，周添財表示，遠東銀屬於中型銀行，要非常專注在擅長事業，例如法金特別注重 structured finance(結構性融資)、國際型主辦聯貸、複雜或有創意的融資案項目，金融市場部分會加強投資、外匯等交易，而財富管理目前做得還不錯，得了很多獎，會持續強化高端資產客戶。

周添財表示，預期升息不會升太多，以台灣來說，目前利率水準很低，就算升 2 碼，利率還是很低，資產面因為具保值特性，還是會繼續布局；而不動產授信趨向保守，且會配合央行政策。

除了專注於營運面，遠東銀也於每年歲末年終發表月曆，2022 年月曆《臺灣美術館巡禮》，是繼獨立書店、藝術家故居等主題之後，再一次以藝文為主題，邀請客戶共訪臺灣美麗的角落。月曆發表會於臺北市和平東路北師美術館舉行，周添財偕同媒體記者一同參觀臺灣文化協會百年大展，欣賞本土美術大師黃土水於一百年前創作的雕像「甘露水」，在塵封半世紀後首度開箱。