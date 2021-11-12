遠東銀加速數位轉型 Bankee存款規模突破60億大關

遠東銀 (2845-TW) 今 (12) 日舉行第三季線上法說會，執行副總經理林建忠表示，遠銀加速數位轉型，數位帳戶 Bankee 存款規模已突破 60 億元大關；此外，ESG 也列入遠銀的營運策略重點，將祭出 3 策略強化 ESG。

遠東銀表示，總資產比去年同期成長超過 5%，且放款與存款比去年同期分別成長 7% 及 6.5%，在銀行優化存款結構提高活存比之下，使利息成本有效下降，淨利息收益率 (NIM) 及淨利差 (SPREAD) 回升，淨利差收入成長 11%。

遠東銀表示，前３季獲利受到金融交易操作較為保守，以及主要獲利引擎之海外業務因疫情放緩成長，影響整體淨收益較去年同期減少 1.7%，累計每股稅後純益（EPS）0.63 元。不過展望未來，在第４季海外國際聯貸業務動能回溫之下，且併隨海外壞帳陸續完成處理，資產品質改善，對資產與獲利提升均為正面。

遠東銀近年積極進行數位轉型，數位帳戶次品牌 Bankee 漸顯成果，客戶數成長至 11 萬，所吸收之存款規模已達整體台幣存款的 1.1%，突破 60 億元大關。

面對疫情帶來的永久性改變，遠銀也主動因應，加快企業數位轉型的速度，並提升民眾使用數位服務的深度及廣度，其中第三季之服務離櫃率維持 95% 的高檔，目前已有半數以上的新存款戶利用線上完成開戶，行動銀行 App 普及率超過３成，營運效率可望獲進一步提升。此外，遠銀領先同業，展開複合式遠距辦公之小規模試辦，以超前因應在生活型態的調整及工作模式的新常態。

重點營運策略除了加速數位化，ESG 也列入遠銀的計劃重點，今年分別完成成立企業永續委員會及誠信經營推動小組，並導入氣候相關財務揭露 (TCFD) 架構等重大進程。