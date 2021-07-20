遠東銀總資產今年拚突破7000億元 私募將引進數位金融策略夥伴

遠東銀 (2845-TW) 今 (20 日召開股東會，在核心業務能力不減下，今年底總資產力拚突破 7000 億元目標。會中也通過未來一年內辦理私募增資 100 億元，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東表示，私募目標將引進國外策略夥伴，特別鎖定數位金融業者。

遠東銀董事長侯金英表示，展望 2021 年，企業面對疫情後新常態，變動性與無法預測性成為主要挑戰。

徐旭東表示，「投資者要投資遠銀，遠銀是很好的金融股。」因為具備 3 個要件，第一，數位化，企業不走向數位化，很難走向下一步；第二，資產穩定成長；如此，才能穩扎穩打；第三，獲利能力良好。

徐旭東強調，遠東銀身為中型銀行，可進可退很有彈性，要持續向外發展，目前越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場，股東會也授權私募百億元增資案，將作為引進國外策略夥伴，特別是數位金融。

徐旭東進一步提到，有很多國外業者對台灣市場很有興趣，主要是台灣人才一流，台灣有很多很具未來前景的企業機構，如半導體是世界最好，台灣也有很多產業都在國際間享有名氣，若能夠更開放，可以協助更多國外企業在東南亞、中國的發展。

此外，隨著解封降級呼聲愈來愈高，行政院規劃新一波「振興方案」，擬再發放「振興券」 刺激消費動能，徐旭東也認為，台灣不可能太保守，更重要的是「政府財務情況好的很，現在問題是錢太多」建議一定要發振興券，一定要消費，且建議發越多越好，至於多少才算多？徐旭東強調，看政府預算，但一定要用在對的地方。

遠東銀會中通過普通股每股配發 0.517 元股利，其中，包含 0.326 元現金股利與 0.191 元股票股利，現金股利發放率約 45%；同時選出第 11 屆董事 11 席，法人代表部分，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德當選；自然人董事部份則一如以往為徐旭東；獨立董事部份，則由張秀蓮、王小蕙、林寶樹當選，其中陽明交通大學講座教授林寶樹為新任獨董，從董事名單可看出，女性董事則維持 3 席。