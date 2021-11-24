遠東銀獨家支援綠色融資 全台首家地熱電廠啟動商轉

宜蘭縣政府「清水地熱發電 BOT 及 ROT 案」電廠啟用，該廠也正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠，遠東商銀 (2845-TW) 為此電廠興建案的獨家融資銀行，以新臺幣 3.75 億元融資支持能源轉型，提供清水地熱電廠興建運轉所需資金。

清水地熱發電案由台灣汽電共生公司與將捷建設集團合資成立的宜元公司得標，取得宜蘭縣府設定特許權 20 年。發電廠位於宜蘭大同鄉清水地熱公園南側，占地 5.7 公頃，歷經長達三年多的興建期，已於上個月底取得電業執照。清水地熱電廠裝置容量約 4.2 百萬瓦，啟動之後估計可供宜蘭縣三星鄉及大同鄉約一萬戶家庭用電無虞。

隨著氣候變遷風險威脅提高，落實能源轉型成為全球各國的主要課題。為配合政府落實能源轉型設定 2025 年再生能源發電量占比 20% 之目標，積極支持金管會「綠色金融行動方案 2.0」，遠東商銀積極搶攻綠色融資，除專案融資支持全臺第一座地熱發電案的建廠資金，去年亦得到國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》頒發「臺灣區年度最佳綠色融資案」殊榮肯定。遠東商銀總經理周添財表示，除持續深化相關業務與 ESG 之結合，並將於近期簽署 TCFD 氣候相關財務揭露。

