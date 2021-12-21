Fed偏鷹、病毒時不時攪局 投資該進或退？

本篇重點： 後疫情時代，市場仍難完全擺脫病毒威脅，若疫情再起是否改變全球經濟重啟腳步？ 面對市場震盪格局，如何調整資產配置？ 升息預期提前，利率風險提高下，如何追求較佳的收益機會？

先前新冠肺炎變異病毒株 Omicron 來勢洶洶，甚至還出現「再變異」款，市場避險情緒再起，使得股市遭受波及，然而後續隨著疑慮消散，股市再度走揚。此外，11 月美國非農就業人口增加速度遠低於預期，經濟成長增添變數。歲末年終時刻，投資人該以何種投資策略迎接 2022 年的到來？

全球尚難完全脫離病毒威脅 但經濟重啟動能仍強

貝萊德分析，當前各國在防疫和管控政策上較過往靈活有彈性，今年以來 Delta 或是 Omicron 等變種病毒來勢洶洶，但從結果來看，疫情雖然對部分仰賴經濟活動的產業 (如服務業) 帶來短線衝擊，導致經濟復甦時程遞延，卻不至於脫離復甦的軌道。當然，全球尚未完全擺脫病毒威脅，未來病毒還會如何變異或進化仍屬未知，金融市場還是會時不時受到干擾產生波動。

另一方面，近期聯準會 (Fed) 釋出偏鷹訊號令市場承壓，貝萊德認為，聯準會繼可能提前完成縮減購債計畫之後，應會於 2022 開始升息，但升息的時間點與步調將取決於就業數據的情況，而且升息程度將低於過去歷史水準。目前在實質殖利率仍低的環境下，應有利於風險性資產表現。

由於經濟強勁復甦及低利環境兩大因素可望持續，對長期投資人而言，新病毒株衝擊等單一事件並非重點，整體經濟的成長前景與未來 Fed 升息程度，才是影響資產表現的關鍵。貝萊德建議，投資策略應該以多元資產作為核心布局對抗波動，並尋求其他更具吸引力的收益來源。

ESG 加持 多元資產更能展現攻守兼備的核心特質

近期市場起伏，一掃先前的樂觀氛圍，也再次提醒投資人資產配置的重要性。股、債兼備的多元資產類別，可望有效抵禦波動，更是不可或缺的核心資產首選。

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名為貝萊德社會責任多元資產基金)(基金之配息來源可能為本金)，靈活配置股票、債券、指數期貨與另類資產，債券以成熟國家債為主，可望提供下檔保護降風險，股票則聚焦在具成長潛力標的，爭取報酬機會。

而 ESG 投資不只是未來趨勢，更有機會締造長期優異的表現。因此，基金將 ESG 概念納入投資流程，以三步驟 - 去蕪 (避開具爭議性及違反聯合國規範之產業)、存菁 (只精挑 MSCI ESG 評級 BBB 以上之標的 1)、特別優異者再加碼 (如社會住宅、再生能源等)，打造出進化版本的多元資產組合，希望投組長期的報酬機會。

大數據選股 股票型基金也有機會兼顧低波動及好收益

低利環境尚存，渴求收益的需求仍甚，但投資人卻又擔心明年步入升息循環可能的利率風險。這時不妨將目光轉向其他收益來源，增加能以較低波動策略、提供收益機會的股票入息基金。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 利用系統化方式建構量化投資模組，每日可分析超過 15,000 檔股票，選股的考量因素之一就是尋找具股息成長潛力的公司，此外也透過選擇權操作取得權利金以增加收益機會。並且在追求股利與資本利得的同時，以較低波動策略控制投資組合風險，基金中長期平均年化波動度皆能低於同類型基金平均。(見下圖)

變種病毒儘管來勢洶洶，但負面衝擊應屬短期，市場如有過度修正的現象，都是逢低布局的好時機。無論是具攻守兼備特性的貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名為貝萊德社會責任多元資產基金)(基金之配息來源可能為本金)，或是訴求兼顧收益機會與管理波動的貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，投資人可以依據自己的投資目標與資產配置情況進行選擇。

鉅亨精選基金：

>> >> 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金）

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

註 1：ESG 評級由 MSCI 決定。評級 BBB 以上標的是泛指優於平均評等，如 AAA, AA, A 並包含 BBB。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。

基金投資涉及一定程度之風險, 建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的, 再選擇最適合的投資標的。

股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具／證券相關商品，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球／亞太地區股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品／證券相關商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具／證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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