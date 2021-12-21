ESG發展成新顯學 投信看好基建撐起亞債後市

永續發展成為當今投資新顯學，但報酬率仍是市場關切重點之一，瀚亞投資指出，近年來許多國家陸續興建抵禦氣候變遷的綠色基礎建設，其中又以亞洲國家發行的相關類型債券，報酬率相對出色。

瀚亞投資指出，興建綠色基礎設施，不僅能正面提升經濟成長，還能促使亞洲債券市場在綠色經濟潮流中，扮演融資市場關鍵的一環。

根據亞洲開發銀行估算，為了達成氣候目標，東南亞國家在 2016 年至 2030 年間，每年需要在基礎建設上投資 2100 億美元；亞洲各國的總投資額則達到 1.7 兆美元規模頗為龐大。

瀚亞投資指出，在這之中，大量的投資集中於五大產業包括能源、運輸、建築、工業及農業。

以亞洲地區來講，瀚亞投資表示，目前亞洲當地貨幣及外幣債券市場的市值達 22 兆美元，占全球債券市場 18%；不過觀察到在發行永續發展債券上，亞洲國家比重出現提高，截至 2021 年 3 月底，亞洲永續發展債券市場的流通債券金額達 3013 億美元，約佔全球永續發展債券市場的 20%。

瀚亞投資強調，亞洲是全球經濟減碳的重要角色，光是中國的碳排放就占全球碳排放的 30%，也因此中國的綠色債券流通量佔亞洲總流通量 70%，其次分別為日本的 10.8% 和韓國的 9.3%。

瀚亞投資表示，儘管中國的減碳投資額度已經達到全球減碳投資額度的三分之一，但中國現階段的能源基礎建設仍相當依賴煤炭，讓中國邁向碳中和的路上依舊充滿挑戰。

另外，亞洲社會責任債券和可持續性發展債券發行量，以及市場投資人興趣也不斷增加，看好這樣的趨勢，將有助於醫療服務與貧困救濟領域的融資。

瀚亞投資認為，亞洲 ESG 債券中，評等最佳與最差的 ESG 債券，僅相差 26 個基點；低於歐洲相關的債券評等相差 55 個基點，這意味著早期投資人得以於亞洲永續債券市場中獲取較為理想的報酬。

其次，因為亞洲各國政府陸續藉由興建基礎建設，增強自身國家的氣候抵禦力，並朝向減碳目標邁進，預計亞洲債券市場將會在債券發行市場中扮演重要的角色，並提供投資人更多元的投資機會。

