滾動式選股+高股息奏效 00900募集規模突破150億元

打破傳統高股息 ETF 選股邏輯的富邦特選高股息 (00900-TE)，一周的募集期間即湧入超過新台幣 150 億元規模資金，顯見投資人對該 ETF 主打的全新滾動式篩選邏輯有相當高的認同度，該 ETF 已在今 (14) 日獲准成立，預計 12/22 掛牌上市。

「富邦特選高股息 (00900) ETF」主打全新的滾動式篩選邏輯與高配息率，在市場上受到相當火熱的關注及詢問，該 ETF 經理人楊邦珩表示，由於高股息因子在台股市場對總報酬有顯著正向貢獻，因此儘管 00900 追蹤指數承擔了高週轉率產生的成本，但從回測得到的成果而言，相信對投資人而言仍是值得的。

高股息因子在台股市場是一個中長期有效的投資因子，楊邦珩分析，統計台灣全部 1700 多檔的上市、櫃股票最近 10 年的含息累積總報酬表現，其中，現金股息率排序最高的前 20% 個股，高出股息率最低的 20% 個股逾 100%，足見高股息因子在台股市場對總報酬有顯著正向貢獻。

簡而言之，就是根據前述歷史數據統計，配息率越高的股票，往往繳出的長期總報酬相對也會越高，這也就解釋了以高股息作為投資決策的考量因子，不僅是台股市場的主流趨勢之一，更重要的是能提高投資效率。

在上述台股高股息因子有效的背景下，00900 追蹤的「特選臺灣高股息 30 指數」，採用公司實際公告現金股利發放金額或最新財報等資訊計算，以指數化投資的方式，透過一籃子股票高度參與高股息個股的行情表現。

除此之外，成分股調整考慮個股除息日，藉由滾動式成分股調整方式，一網打盡台股市場中眾多高股息的股票，將台股市場所具有高股息的優勢發揮到淋漓極致，指數股利率也因此明顯提升。

不過楊邦珩也提醒，同一個股市因子，在不同市場，其效性或報酬表現可能呈現出大幅差異，譬如說，高股息因子在台股市場有效，在其他市場並不見得存在同樣的效果，主要原因是因子的效性，可能受每個市場的背景特性或法規制度不同所影響。

以美股市場為例，美國 S&P500 指數成分股，前述現金股利率較高的個股，近 10 年累積總報酬卻落後股利率最低的個股近 80%，因此同一個高股息因子在台股、美股市場效性大不相同，可能的原因來自於稅負制度的差異，主要是美國政府對公民或外國投資人皆有課徵股利所得稅，甚至針對持有個股時間長短，課徵不同的稅率，進而影響投資人高股息個股的操作。

楊邦珩另外也解釋，回測「特選臺灣高股息 30 指數」過去 11 年參與到的除息次數，可看出透過滾動式調整，指數在第一次 (4 月) 及第二次 (7 月) 的大量持股轉換，幾乎都能全數參與到配息次數，在台灣的上市櫃公司開始得以採行季配及半年配的政策釋出後，該指數一年最多更能參與到 60 次以上的除息次數，也因此指數近 10 年來平均股息率可以得到 9.99% 的表現。

另一方面，滾動式成分股調整方法，不可諱言地將因此導致週轉率提高，儘管交易成本在同類型產品中也會相對偏高，然而，投資人在評估整體投資成本與效益時，建議應將同類型指數的殖利率、總報酬率等指數表現，與相關費用高低一併同步評估考量，才不失公允。

參考過去指數歷史資料，因應指數每年 3 次成分股調整，指數平均需負擔約 1% 左右的交易費用，加計經理費、保管費等費用，即為投資的相關總成本，為指數總報酬的減項。依據歷史回測，特選臺灣高股息 30 指數在總報酬減除該等費用成本後，其整體含息報酬表現雖因此而下降，但其與同類型指數或大盤比較，歷史資料顯示指數整體含息報酬仍有所超越，展現其優質的競爭力。

