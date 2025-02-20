〈焦點股〉00878蛇年開市狂寫四驚奇 除息日無懼大盤賣壓續爆大量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 10:36

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國泰永續高股息 (00878-TW) 於今 (20) 日除息 0.5 元，以前一日收盤價 22.96 元計算，年化配息率達 8.71%，換算投資人持有 1 張即可領到 500 元。00878 自蛇年開市以來奪下「四冠王」寶座，包括昨 (19) 日爆出巨量勇奪 ETF 第一、2 月以來日均量 8.2 萬張最高、創立 4 年半規模就突破 4000 億元最快、受益人 159 萬人次最多。

台股今天震盪走低，一度下跌約 200 點，退守 23400 點關卡，不過，00878 表現有撐，開盤 20 分鐘隨即湧入逾 4 萬張成交量，受到投資人力挺，截至上午 10 點半已突破 8 萬張，最高漲至 22.52 元，市價力守平盤之上，無懼大盤賣壓，緩步邁向填息之路。00878 截至上季 100% 完成填息，「國民 ETF」實至名歸。

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00878 在蛇年開市以來創下了四大驚奇，首先，受惠台股蛇年開紅盤日大跌，加上除息話題發酵，19 日成交量高達 13 萬 8725 張、成交金額達 31.89 億元，勇奪 ETF 第一；第二，自 2 月以來創下單月平均成交量達 82719 張 (2/3~2/19)，也位居台股 ETF 第一。

第三，00878 規模僅用時四年半就正式突破 4000 億元，成為最快達成該里程碑紀錄的 ETF，今除息約 89.53 億元後，規模仍穩坐 4000 億元大關；最後，台股近期波動不斷，但根據集保中心統計，00878 受益人數再創高，以 159 萬人次持續衛冕全台受益人數最多標的。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，基於美國總統川普貫徹「美國優先」的行事風格，力求將完整的半導體產業鏈「留在美國」，因此將針對台灣晶片祭出關稅，18 日提出擬對晶片課徵 25% 關稅，未來一年內可能再提升，同時也暗指將留給外國廠商時間赴美設廠產出，顯示仍有談判空間。

游日傑補充，AI 仍然是全球未來數年內的投資主軸，台股在台積電、鴻海、聯發科等權值股帶領下屢創新高，由於台灣的 AI 產業極具競爭力，在技術大幅領先其他競爭對手的前提下，台股仍握有籌碼，可望將關稅成本轉嫁給客戶。