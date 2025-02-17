00878每季填息達陣！首季配息0.5元把握2/19最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 2025-02-17 18:33

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擁有全台最多、將近 160 萬名受益人的國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (17) 日終於完成填息，儘管此次費時 58 天，但自 2020 年 7 月發行以來，每季填息率達到 100%。今年首季第二階段配息金額同日出爐，預計配發 0.50 元，將於 2 月 20 日除息，最後買進日為 2 月 19 日，若以今日收盤價 22.83 元計算，單次配息率 2.19%，年化配息率仍有 8.76%。

00878 去年第四季每受益權單位配息 0.55 元，於 11/18 進行除息交易，不過，受川普關稅政策、DeepSeek 問世等消息衝擊，台股震盪拉回，一度回測 22000 點關卡，使得 00878 填息之路較為坎坷。

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台股近日展開反攻，高股息 ETF 也擺脫頹勢，搭上除息行情連漲多日，大盤今天終場大漲 352 點，收在 23505 點，00878 站回年線之上，市價最高來到 22.82 元，成功完成填息。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，00878 自 2020 年 7 月成立至今 4 年半，截至 2 月 14 日，集保所統計受益人數達 159 萬 2210 人，再創新高且持續排名第一；規模也迅速來到 4029.64 億元，為台灣 ETF 歷史寫下新頁，不負外界稱呼的「國民 ETF」美名。

00878 成分股當中有約 6 成科技股、2 成金融股，產業配置均衡，避免重壓單一個股造成風險，科技股當中有聯詠、聯發科、廣達、華碩、仁寶及微星等驅動 IC 及終端設備指標大廠，在 AI 白刃戰如火如荼展開之際，有望從中拾取報酬。