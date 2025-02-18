台股ETF受益人連2周締新猷 13檔同創高 市值型人氣直升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 16:48

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集保戶股權分散最新統計顯示，截至 2 月 14 日，66 檔台股 ETF 受益人周增 2740 人，總人數來到 1041 萬 3495 人，連續兩周創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有 27 檔呈現周增加，其中 13 檔受益人數同創新高，高股息 ETF 人氣依舊暢旺，但市值型產品近期話題不斷，受益人亦呈快速成長。

進一步觀察這 13 檔受益人數創高的台股 ETF，有 6 檔是高息型，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW) 等人氣 ETF，5 檔市值型則有元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 等，以及 1 檔產業型，整體來看，高股息產品仍受到投資人青睞。

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不過，加權指數農曆年後歷經一波震盪，近期已展開強勁反彈，帶動 2 檔市值型 ETF 0050、006208 受益人數快速增加，最近一周激增 2.1 萬人、8363 人，分別來到約 84.9 萬、67 萬人。

群益投信指出，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股 ETF 投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股 ETF 來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，近期整體美股處高檔震盪局面，同步台股指數亦為橫盤震盪，川普政府仍把 AI 相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。加上 AWS ASIC 與 NV 可望交替出貨，對台股相關供應鏈仍有正面挹注。