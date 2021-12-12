中國官媒釋疑 通膨在控制中

高通膨侵襲全球，美國 11 月 CPI 年增 6.8%，創近 40 年來新高，而中國 11 月份 CPI 年增率也來到 2.3%，重返 2 字頭，PPI 居高不下保持在年增雙位數，再加上中國人行全面降準，釋出大量資金，市場擔心中國物價恐將失控。

對此中國國務院旗下官媒為安撫市場情緒指出，中國通膨相較於歐美較為溫和，在控制之中。

中國《經濟日報》表示，影響中國 11 月份 CPI 漲幅擴大的一個重要因素是去年低基期，這部份影響 CPI 上漲 0.3 個百分點。從整體看，CPI 年增雖然加速，但物價上漲較為溫和。

同時，11 月中國核心 CPI 年增只有 1.2%，漲幅還比 10 月份下滑 0.1 個百分點。而且前 11 月平均年增率只有 0.9%，低於 3% 的預期目標，反映中國物價調控目標能夠順利完成。



《經濟日報》提到物價是反應出供需的變化。對於後期物價走勢，從供給來看，中國不會出現因供應不足引發物價全面上漲的情況，不論在食品或工業消費品均是如此。

至於從需求來看，目前需求端仍然偏弱，還處於恢復過程中。此外，中國政府已推出多項政策保供穩價，不斷擴大紓困力道，都將有利於降低企業營運壓力，進而減輕 PPI 向 CPI 傳導。

不過，從 11 月份 PPI 數據來看，生產資料價格漲幅下滑，生活資料價格漲幅擴大。這意味物價從上游向下游，從生產端正向生活端傳導。而反映在 CPI 上，則是非食品中的工業消費品價格，特別是汽油柴油價格漲幅不斷擴大，服務價格漲幅也有所增加，這是需要再多加觀察。

總體來看，目前中國商品和服務市場供需大致平衡，物價大幅上漲的條件不足，出現全面通膨的風險性不高。

