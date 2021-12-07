中國定調明年經濟發展方向 消費崛起、房市走出黑暗期

中國中共中央政治局召開會議，會中針對明年中國經濟發展大方向定調，指出要加速建構新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新，推動產業走向高品質，以供給側結構性改革為主軸，統籌疫情防疫和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」政策。

這次會議指出要做好七件事，首先是是實施好宏觀政策，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續性。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

第二是做好擴大內需戰略，促進消費，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。

第三是要激發市場活力，要強化智慧財產權保護。結構政策要著力暢通國民經濟，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。

第四是要推動保障性住房建設，滿足購屋者的合理住宅需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

第五是科技政策要加速落地，在關鍵核心技術要不斷突破，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體，實現科技、產業、金融良性循環。

第六是改革開放政策要加強發展動力，有效推動區域重大戰略和區域協調發展戰略，落實要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水準對外開放。

第七是社會政策要繞圈在民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落實，推進基本養老保險制度，健全常住地提供基本公共服務制度。

這次會議與過去最大的不同點就是點出，要促進消費復甦，過去並沒有特別點出這部份。至於從股市表現來看，今年消費類股大多處於震盪整理，而在政治局的表態下，消費性類股可能重回投資人視野。

此外就是對於房地產市場的敘述，罕見地提到要推動保障性住房建設，支持合理住房需求，與產業良性循環。過去都是強調「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，以及要求穩地價、穩房價、穩預期，再加上近期中國開始鬆綁開發商金流，似乎地產業最黑暗的環境已過。

