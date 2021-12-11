人權日出手！美將中國AI巨頭商湯列入黑名單

美國財政部週五 (10 日) 於國際人權日出手，宣布制裁 15 人和 10 個實體，其中將中國 AI 巨頭商湯科技 (SenseTime) 列入「非 SDN 中國軍工複合體公司名單」，這恐將阻礙商湯在港上市集資之路。

拜登政府正針對中國科技公司加大監管限制力度，週五美國財政部在國際人權日制裁嚴重侵犯人權的個人和企業實體，美財政部旗下外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布制裁 15 人和 10 個實體。

由於中國政府在新疆運用商湯開發的人臉辨識系統監控維吾爾族人，美國商務部早在 2019 年 10 月將該公司列入出口管制實體清單，週五美國財政部再出重拳，將中國 AI 獨角獸商湯列入 「非 SDN 中國軍工複合體公司名單。」

週五美國財政部再出重拳，將商湯列入 「非 SDN 中國軍工複合體公司名單」 (圖片：AFP)

財政部最新聲明提到，如拜登總統在民主峰會開幕致詞所言，美國將與合作夥伴合作，減少各國濫用包括監控科技在內的新技術、壓制人民表達意見權利的可能性。

財政部指出：「商湯科技之所以受到制裁，是因為其技術導致新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權遭到侵犯。」

財政部進一步點出，商湯開發可以鎖定臉部辨別程序，特別側重於辨識維吾爾族人，在申請專利時，商湯強調其能夠識別戴鬍鬚、太陽鏡和口罩的維吾爾人的能力。

美國制裁此舉料將衝擊其供應鏈，還意味美國投資者將被禁止投資商湯，更重要的是，制裁令還恐將使商湯本月香港首次公開募股 (IPO) 計畫複雜化。

週五基於銀行需要做出調整並解決監管問題，商湯科技推遲宣布定價，消息人士指出，商湯科技將推遲在香港上市，早前軟銀同意，若商湯未在明年 4 月前赴港上市，將不得不從投資者手中回購股份。