通膨壓力大 中國11月PPI年增降至12.9% 超出預期

周四 (9 日) 中國統計局公布 11 月 PPI 年增 12.9%，預期 12.1%，前期 13.5%。1—11 月 PPI 年增率 7.9%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，11 月份，隨著保供穩價政策落實力道不斷擴大，煤炭、金屬等能源和原物料價格急漲趨勢已有所抑制，使得 PPI 漲幅下滑。

中國統計局表示，根據測算，11 月 PPI 年增率 12.9% 中，去年價格變動的基期影響約為 1.2 個百分點，比 10 月減少 0.6 個百分點；物價上漲影響約為 11.7 個百分點，與 10 月相同。

PPI 組成中，生產資料價格年增 17%，漲幅下滑 0.9 個百分點；生活資料價格年增 1%，漲幅擴大 0.4 個百分點。

在調查的 40 個工業大類別中，價格上漲的有 37 個，比 10 月增加 1 個。主要業中，價格漲幅下滑的有：煤炭開採和洗選業上漲 88.8%，下滑 14.9 個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲 31.0%，下滑 8.9 個百分點；非鐵金屬冶煉和壓延加工業上漲 26.5%，下滑 3 個百分點。

價格漲幅擴大的有：石油和天然氣開採業上漲 68.5%，擴大 8.8 個百分點；燃氣生產和供應業上漲 10.9%，擴大 1.5 個百分點；紡織業上漲 9.2%，擴大 0.7 個百分點；食品製造業上漲 3.5%，擴大 0.9 個百分點。

