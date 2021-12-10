〈房產〉全台前三季地產銷售額勁揚 新竹市增幅47%最大

房地產市場買氣旺，讓不動產業者銷售額寫下新高，財政部統計今年前三季不動產業銷售額 1.1 兆元，年增 12.9%，是 2017 年之後的新高，其中，北市因為房屋總價高，銷售額 3647.7 億元，總額傲視各都；增幅上以新竹市成長 47.5% 最多。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，房市市況好，連帶讓相關產業銷售額寫下新高，從各都成長幅度來看，南熱北溫的狀態也反應在銷售額上。

根據財政部稅務行業標準，不動產業涵蓋範圍甚廣，不動產開發業、不動產投資興建及租售、不動產經紀業、不動產代銷與相關估價、管理行業等都在其中，其銷售額能觀察區域交易熱度。與去年相比，則呈現全面性成長，其中全台增幅為 12.9%，北市為 4.2%，新北為 6.7%，桃園為 15.2%，台中為 17.7%，台南與高雄分別為 25.1% 與 22.1%，此外，最近交易火熱的新竹縣與新竹市，成長幅度 18% 與 47.5%。

徐佳馨分析，成長率呈現北溫南熱新竹強的狀況，除了中南部原本銷售額低，容易出現大漲幅外，近年雙北以外區域銷售狀況佳，更是主要關鍵，除此之外，台中銷售額以 120.5 億的差距直逼新北，是近年最接近的一次，高雄銷售額首次突破 1000 億元大關。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，近來中南部市場熱呼呼，不過交易熱，怪象也不少，對於購屋人來說，除了買賣移轉量等數據可以觀察市場外，銷售額狀況更能實際推敲業者交易狀況，若在此時想要投資，對於過熱的地區更應戒慎恐懼，充分了解市況後擇優進場。