〈房產〉旺季效應推升11月房市換屋置產增 南二都買氣稍減

信義房屋 (9940-TW) 統計 11 月前 28 天全台門市交易量變化，今年房市的年前購屋旺季開跑，房市延續 10 月熱絡市況，11 月市場買氣較上月增加 2%，且較去年同期增加 3%，11 月房市自用交易維持穩定，且受通膨等議題影響，換屋與置產型買盤都有增加趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年受疫情影響，房市買氣 8 月明顯回籠，第三季房市買氣淡季不淡，年底的房市旺季買氣也提前出籠，銜接第三季熱絡的買氣，而 11 月房市對於通膨發酵的議題有感，也讓換屋客與置產客層積極進場，市場出現首購、換屋輪動的跡象。

信義房屋統計顯示，11 月房市總價 2000 萬元以上的產品，交易量較 10 月增加，反映換屋與置產買盤在 11 月相對交易熱絡；台北市 11 月房市交易量較上月增加 11%，且較去年同期增加約 2%，新北市交易維持高檔，較 10 月大致持平，但較去年同期增加 12%，雙北市房市回溫速度先前落後中南部地區，不過近期雙北的房市也有明顯回溫跡象。

中部地區的台中市，11 月房市交易量則呈現量縮的盤整狀態，交易量月減 7% 且年減 8%，台南市則是市場再度增溫，交易量月增 17% 且年增 7%，高雄市先前有科技廠商設廠的題材，上月房市交易熱絡基期拉高，加上屋主對於房價期望值拉高，導致 11 月房市反而呈現月減 16%，且較去年同期減少 3%。

曾敬德表示，雖然央行持續祭出不動產選擇性信用管制措施，試圖讓市場的交易降溫，不過在市場對通膨的預期高漲心態下，房市動能還是相對強勁，經歷近期房價明顯上漲後，低總價的首購買方可能會對房價感到吃力，後續則需觀察房市政策是否持續出籠。