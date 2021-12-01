〈房產〉六都前11月交易量近24萬棟年增7% 創8年來同期新高

全台六都會區公布 2021 年 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 5954 棟，月增 9%，年增 5.5%，前 11 月交易量 23 萬 9949 棟，年增 7.1%，創 8 年來同期新高。其中，台南市、高雄市前 11 月交易量，分別雙雙刷新 2010 年縣市合併以來同期新高。

信義房屋 (9940-TW) 指出，2021 年房市出現「南台灣崛起」的趨勢，台南市與高雄市前 11 月移轉棟數，已超越去年全年，市場明顯比北部更火熱，而全台 2021 年的移轉棟數有機會挑戰 35 萬棟，創下近 8 年新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，11 月六都建物買賣移轉棟數月增 9%，其中台北市月增 10.8%，新北市月增 10.7%，桃園市和上月持平，台中市月增 8.8%，台南市月增 8.2%，高雄市月增 15.6%。

陳金萍表示，11 月的買賣移轉棟數反映的是 10 月市況，受惠於全球經濟復甦及國內疫情趨穩，外貿及內需表現俱佳，10 月景氣更是連續亮出第九顆紅燈，反映國內景氣持續穩定擴張，連帶鼓舞民眾購屋信心回升。加上開始邁入年底購屋旺季，以及低利、資金潮環境仍在，讓 10 月房市擺脫疫情干擾，買氣維持一定表現。

其中，新北市及高雄市表現尤為亮眼，新北市、高雄市分別突破單月 7000 棟及 4000 棟大關，雙創房地合一稅實施近六年來新高紀錄。新北市主要因二重右岸重劃區、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區有大量新成屋交屋推升交易量；而高雄則是近期受惠於台積電設廠議題，替房市增添許多想像空間，買氣便搏扶搖而直上。

與去年同期相比，全台六都交易量增 5.5%，表現優於去年同期，其中台北市年減 17.1%，新北市年增 17.6%，桃園市年增 8.8%，台中市年減 8.3%，台南市年增 7.7%，高雄市增 26.1 %。

進一步觀察今年前 11 月六大都會區建物買賣移轉棟數年增 7.1 %，其中台北市年增 0.4 %，新北市年增 7.8%，桃園市年增 2.0%，台中市年增 2.2 %，台南市年增 17.2%，高雄市年 18 %。

陳金萍解釋，去年上半年有疫情干擾，但自 6 月國內疫情獲得穩定控制後，在游資豐富、低利環境帶動下，房市買氣快速復甦，下半年交易相當熱絡。然今年自 5 月中旬全台配合三級警戒防疫政策，長達兩個多月的三級管制期間，造成整體交易量緊縮。累積年增量增加幅度一路從 1-6 月的 24.6% 逐步下滑，至 1-9 累積年增率僅剩 7.1%，但在疫情受到穩定控制，及各項經濟數據繳出亮眼成績後，房市買氣已逐步回溫，今年 1-11 月交易量年增 7.1%，增幅呈現持平狀態，無繼續緊縮，顯示疫情衝擊房市已減緩，逐漸從疫情的谷底走出。

從歷年觀察，今年前 11 月交易量已來到 23 萬 9949 棟，創 8 年來新高，顯示房市買氣仍熱絡。另外，可看到新北市今年前 11 月累計買賣移轉棟數已突破 6 萬棟，為 8 年來新高；台南市、高雄市也分別達 2 萬 4373 戶、4 萬 0096 戶，雙雙刷新 2010 年縣市合併以來同期歷史新高。

陳金萍指出，目前國內疫情獲得穩定控制，且在國內經濟表現、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐房市下，市場氛圍轉趨正向，全台買賣移轉棟數月增率自 9 月起連續三個月呈現正值，穩步上揚回到疫情前水準，截至 10 月底全台買賣移轉棟數已達 27.9 萬棟。