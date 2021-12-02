〈房產〉預售案量及待售建案數走高 11月住展風向球連三綠

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11 月分數續增至 43.6 分，較 10 月再成長 0.5 分，分數連續五個月走升，對應燈號連續三個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。市調機構住展研發長何世昌表示，11 月新建案市況雖然仍算穩定，但市況並未更加熱絡，原因可能與房價跳漲太快嚇到消費者有關。

住展 11 月風向球六大構成項目中，只有成屋供給量一項分數下滑，而在預售屋推案量、待售建案個數等兩項指標分數上揚，另議價率、來客組數與成交組數等三項分數持平。

何世昌指出，以往預售屋未全面實施實價登錄時，建案價位大多在開賣後買氣熱絡才分階段調漲，但實價登錄 2.0 上路後，業主把實價當成「時價」隨時調漲，更有少數業主祭出前所未見的「新三漲」手法，包括委託代銷銷售後漲價、潛銷時反映好再漲價、公開後賣得動又漲價。新三漲徒增銷售風險，已經出現漲價漲到連代銷都不敢接的建案，未來類似情況是否會增加，恐有待觀察。

何世昌認為，由於價位快速調漲，代銷業在業主、消費者之間變成夾心餅乾，易造成消費者誤會與增加不信任感。甚至，有代銷因業主反悔不賣而白忙一場，最後血虧收場。因此，今年房市雖好，但代銷業者面臨的市場挑戰恐不亞於往年，「賣太好被查、賣不好會掛」，既要面對業主價格的善變、消費者的反彈，還有官方頻繁稽查等三方夾擊，代銷業也處在風口浪尖。