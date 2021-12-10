〈房產〉全台房市交易趨熱 11月個人房地合一稅收攀升至28.5億元

房地合一稅 2.0 在 7 月 1 日上路後，稅收一度下滑到 8 月的 13.4 億元，隨著交易趨熱，最新統計顯示，11 月的個人房地合一稅收又拉高至 28.5 億元，房仲業者推估，主要原因是預售換約開始納入房地合一稅，另隨房市景氣攀升，2016 年後買進的不動產進入市場交易，也貢獻不少稅收。

根據財政部統計資料顯示，今年個人的房地合一稅收在政策上路後，一度創下單月新高的 29.2 億元，反映政策上路前出現一小波轉手潮，隨後因疫情與政策新制上路效應，個人房地合一稅收收斂到 13.4 億元，之後從 9 月開始逐漸攀升，11 月又衝高到 28.5 億元，接近 7 月的新高水準。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，原先預售屋換約轉手，獲利在隔年度併入綜所稅申報，房地合一 2.0 上路後，就要適用新制，遇到景氣狀況不錯時，預售換約轉手就會讓房地合一稅收增加，另外，原本持有 2-10 年稅率是 20%，現在 2-5 年拉高到 35%，也會讓房地合一稅變多，最重要的關鍵還是房價上漲，10 月的房市交易熱絡，加上房價走揚也是讓稅收增加的重要因素。

統計顯示，今年前 11 月個人的房地合一稅收 198.4 億元，其中六都稅收最高的是台中市前 11 月累計 41.6 億元，反映短期交易的不動產有明顯增值，其次則是高雄市的 29.7 億元，交易量最大的新北市反而只排名第三，反映新北雖然交易量大，短期房市上漲幅度不若中南部地區可觀，因此房地合一稅收並未表現特別突出。

曾敬德表示，房地合一 2.0 雖然稅收開始增加，但實際上是這波不動產上揚力道太過強勁，房地合一 2.0 的短期稅率對於壓抑短期投機仍有一定效果。