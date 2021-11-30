〈房產〉房市買氣穩 11月全台交易量持平10月 年增21%

年底購屋旺季來臨，永慶房產集團根據內部交易統計，全台門市交易量與 10 月持平，年增率 21%，與去年 11 月相比，台北微增 1%，新北量增 6%，桃園、新竹與高雄均大幅成長 3 成以上，其中桃園增加 31%，新竹成長 32%，高雄量增 39% 最為亮眼。

中信房屋統計指出，11 月全台量縮 3.5%，六都表現以台南最為強勁，其餘五都則呈現微幅增減格局，全台 11 月交易量與去年同期相較，則是交易量增 11.6%。

中信房屋總經理張世宗表示，台灣央行 9 月底祭出六都加新竹縣市購置第二戶房貸無寬限期措施，雖在 10 月間造成部分換屋族群的壓力，但由於首購買氣仍暢旺，抵銷了換屋族的交易量縮，因此上月交易量並未呈現負成長，僅以增幅趨緩的態勢作收。不過本月首購族也開始因房價推升話題而出現猶豫，雙重因素下，導致整體交易出現鈍化，買氣明顯不如先前的活絡。

張世宗指出，由於時間已接近年底，傳統置產的需求仍在，因此買方應是在觀察市場情勢、等待適當時機進場，市場氛圍仍屬樂觀，估計今年整體不動產交易量應會較去年成長至少 5-6%。不過近期疫情新的變化則是需要密切關注的話題，包括歐洲疫情有死灰復燃的跡象、新的變種病毒迫使歐陸各國採取鎖國政策，後續是否衝擊全球經濟並波及臺灣房市，就端看國內能否抵禦得住了。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，去年 11 月在美國總統大選底定，以及疫苗研發量產獲成效，兩大影響全球的干擾因素消除，民眾購屋信心回溫，民眾購屋意願增加，自住、置產買氣回籠，交易熱度攀高，而今年 11 月交易量表現更甚去年。

陳金萍指出，今年自 8 月國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，民眾購屋態度更為積極，加上通膨壓力逐步浮現，也推升民眾購屋意願，今年 8 月以後各月房市交易量年增率都呈現正成長，11 月也較去年同期成長超過 2 成。

陳金萍表示，觀察 11 月看屋量與 10 月相比差距不大，民眾仍積極看屋比較，顯示只要有符合需求的物件，加上價格合理，成交機會就大增，若國際政經局勢與國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至春節前。