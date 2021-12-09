產量遭出口瓜分！特斯拉中國市占率不斷流失

特斯拉上海車廠繼續以驚人的速度生產汽車，但特斯拉的中國市占卻不斷下降，特斯拉似乎需要更多產能才能捍衛在這個全球最大電動車市的地位。

中國汽車數據供應商 (CPCA) 週三公 11 月電動車數據。特斯拉 (TSLA-US) 11 月在中國生產近 5.3 萬輛車，其中約 3.2 萬輛於境內銷售，其餘出口。

特斯拉沒有回應置評請求。華爾街與媒體通常仰賴 CPCA 數據以了解特斯拉上海產量與在中國的銷量數據。

特斯拉上海廠過去 3 個月來每月產量約 5.5 萬輛。該廠今年 9 月創下約 5.6 萬輛的產量紀錄。目前平均月產量與今年上半年相比，幾乎上升 100%。

儘管產量穩定，但特斯拉在中國的電動汽車版圖正在萎縮。 2021 年下半年，特斯拉的中國電動車市占率 (含電池和插電式) 約為 7%，自上半年的 9% 下降。

特斯拉中國市場表現必須回顧數月才能評估，因為特斯拉還必須自中國出口車輛到歐洲以滿足該地需求，因此任何單月數據的重要性不大。

特斯拉 2021 年自中國出口約 19 萬輛車。在評估特斯拉中國市占率時，出口需求形成一個問題。

特斯拉上海廠的平均月產能過去 3 個月來增長約 100%，上海廠今年下半年產能比上半年增加約 70%。

然而，與 2021 年上半年相比，下半年中國電動汽車銷量月平均約上升 60%，因此特斯拉的產能雖然能趕上，但為了對應出口需求，而令中國市占率下降。

短期內這應該不會影響股價。特斯拉特斯拉週三上漲 1.64%，收每股 1068.96 美元。

然而，把中國境內交車輛與出口量分開來看，意味著中國市占率仍是投資者 2022 年的觀察重點。

更重要的是，特斯拉投資者 2022 年面對的更大問題將是德州和德國工廠增產的速度，以及各地區交付組合與利潤率的影響。

今年迄今，特斯拉在中國純電動車市場 (不含插電式混合動力車) 的占有率僅約 10% 。