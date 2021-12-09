小摩：疫情將在2022年結束 全球經濟將全面復甦

小摩 (JPMorgan) 在週三 (8 日) 一份展望報告中預測，新冠肺炎疫情將會在 2022 年結束，屆時全球經濟將會全面復甦，恢復至疫情爆發前的經濟和市場情況，明年底標普 500 指數有望上看 5050 點。

摩根大通全球全球市場策略師兼全球研究聯席主管 Marko Kolanovic 在展望報告中表示，新的疫苗和相關療法，將會推動強勁周期性復甦、全球流動性回歸以及壓抑的消費者需求釋放。

Kolanovic 表示：「2022 年將是全球經濟全面復甦的一年，將會是疫情結束的一年，也是恢復到疫情爆發前的正常經濟和市場狀況的一年。」

不過，Kolanovic 也表示，由於各國復甦步伐不一致，也不全面，並且常因新的變種病毒和恐慌而使得復甦中斷，因此仍有許多工作要做。

Kolanovic 指出，隨著持續的經濟復甦，市場將會開始適應資金緊縮的環境，不過，過程當種恐會帶來波動，將因此成為那斯達克指數等高估值市場的逆風。

該銀行也預估，標準普爾 500 指數將會在 2022 年底上漲近 8% 至 5050 點。新興市場股票則預期飆升 18%。美國 10 年期公債殖利率將會升至 2.25%。

Jefferies 策略師在先前也曾預測，標普 500 指數在 2022 年底目標價為 5000 點，約比目前水準上漲 7%，理由是企業獲利可望再次優於市場預期。

Jefferies 之所以對企業獲利樂觀，原因是美國經濟仍以相對快的步調成長。FactSet 經濟學家預估，美國國內生產毛額 (GDP)2022 年成長率將超過 5%，擴張速度優於疫情爆發前幾年的略低於 3%。